La Junta ayudará a los ganaderos de Málaga en su lucha contra la lengua azul

La ganadería andaluza enfrente este verano una nueva batalla zoonótica: la enfermedad de la lengua azul. Una afección que ya ha causado la muerte de más de mil animales en Málaga y continúa causando estragos en otras provincias.

La lengua azul es una enfermedad no zoonótica —no se transmite a humanos— y se propaga a través de la picadura de insectos del género Culicoides.

En el caso del ganado ovino, los síntomas suelen ser muy evidentes al tratarse de fiebre, hinchazón de la cabeza y los párpados, lengua inflamada y oscura, lesiones en la boca, abortos y, en los casos más graves, muerte del animal. En rebaños de leche, también puede provocar una bajada significativa en la producción.

Y es por ello, que desde la organización agraria UPA ha reclamado este miércoles a las administraciones "medidas urgentes" por las cuantiosas pérdidas de los ganaderos debido a la enfermedad de la lengua azul en la cabaña de caprino andaluza.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha lanzado un nuevo llamamiento a los ganaderos andaluces para que vacunen a su cabaña ganadera. Desde la Junta se recuerda que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir y controlar la lengua azul, una enfermedad que afecta especialmente al ganado ovino, aunque también puede contagiar a vacas y cabras.

El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha animado a los profesionales del sector ganadero a "apostar por la vacunación como medio de prevención ante una enfermedad que puede acarrear importantes incidencias en las explotaciones". Añadió que "vacunar es la principal medida para proteger a las ovejas", las más vulnerables al virus.

La Junta recomienda vacunar a los animales. / La Opinión

Ayudas

Con el objetivo de apoyar al sector, la Junta subvencionará el 50% del coste de las vacunas contra los serotipos 3 y 8, así como los servicios veterinarios necesarios para su administración.

El consejero ha destacado que la Junta de Andalucía seguirá facilitando vacunas contra los serotipos 1 y 4 —como viene haciendo desde hace años— y lanzará nuevas ayudas en 2026 para compensar parte del gasto realizado en 2025 por los ganaderos que amplíen la vacunación a otros serotipos.

Estas ayudas estarán destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) que cumplan con los requisitos establecidos y colaboren activamente con la administración.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha modificado su estrategia frente a la enfermedad, abandonando la política de erradicación en favor de acciones de control y convivencia con el virus. Esto ha hecho que la vacunación deje de ser obligatoria para convertirse en voluntaria, permitiendo también la libertad de movimiento del ganado dentro del territorio nacional.

No obstante, la Consejería andaluza continúa con la vigilancia epidemiológica activa, con el fin de detectar nuevos focos a tiempo y controlar la expansión de la enfermedad.

Ayudas por pérdidas derivadas del serotipo 3

En relación con la aparición del serotipo 3 en 2024, el consejero ha anunciado que las ayudas a explotaciones afectadas estarán resueltas en septiembre de 2025. Estas subvenciones, enmarcadas en la 'Medida 23' del Programa de Desarrollo Rural (PDR), cuentan con financiación europea del Feader y un presupuesto de 7,2 millones de euros.

Las ayudas directas se destinarán a ganaderos de ovino que hayan perdido al menos el 30% de su potencial productivo, a causa de la mortalidad y la imposibilidad de reposición de animales.