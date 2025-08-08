La Junta de estudia sancionar a un piso turístico de Málaga por no permitir alojarse a menores de 35 años

Nueva polémica con los pisos turísticos en Málaga. La Junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador contra un apartamento turístico en la capital que impedía el alojamiento a menores de 35 años.

La medida se ha tomado tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero por la asociación de consumidores Facua.

El apartamento, denominado 'Exclusive Plaza Constitución Málaga Center', publicitaba en su anuncio en el portal Booking una restricción en la sección de "Información importante sobre el alojamiento" que indicaba: "No confirme su reserva si alguno de los invitados es menor de 35 años".

Según Facua, esta limitación se basaba "única y exclusivamente en la edad para poder realizar el registro de entrada y acceder al alojamiento".

La Dirección General de Ordenación Turística ha comunicado a Facua que, tras la denuncia, se realizó una inspección al inmueble. Esta inspección dictaminó la comisión de dos vulneraciones de la normativa.

Infracciones

La primera, calificada como "muy grave", es la de impedir el acceso a menores de 35 años, lo que se considera una "restricción de entrada o la prestación de un servicio de forma injustificada que por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación", tal y como establece el artículo 36 de la Ley del Turismo de Andalucía.

La segunda, considerada una infracción "grave", es la "realización o prestación clandestina de un servicio turístico", al no estar el alojamiento inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía.

La sanción por la infracción "muy grave" podría ascender a una multa de entre 18.001 y 150.000 euros. Por su parte, la infracción "grave" conlleva una horquilla de sanción de entre 2.001 y 18.000 euros.

Tras la denuncia, el alojamiento ha retirado el anuncio de Booking. Sin embargo, según Facua, sigue publicitándose en otras plataformas, aunque sin la restricción de edad. La asociación espera que la Junta imponga una sanción "contundente y disuasoria" a la empresa propietaria, Delsa Patrimonial Services SL, para evitar que esta práctica se repita en el futuro.