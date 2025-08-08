Karol G sorprende con su pasado musical en Málaga: "Hacía muchas discotecas…"

El nombre de Carolina Giraldo Navarro quizás pase más desapercibido para la población general, sin embargo, la cosa cambia al pronunciar el nombre por el que se conoce a esta cantante colombiana: Karol G. Una artista urbana que ha conseguido alcanzar la cima del panorama musical internacional y ser considerada un verdadero referente del sector por todo el mundo, llenando estadios por todo el globo y sumando adeptos a sus letras de todas las edades, procedencias y nacionalidades. Sin embargo, su éxito no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo duro y de pelear su puesto desde abajo, una trayectoria que le llevó a recorrer la Costa del Sol en sus inicios.

Así lo contó la propia cantante durante su última participación en el programa de TVE 'La Revuelta', presentado por David Broncano, donde la artista mostró su unión con Andalucía y, en concreto, con la provincia de Málaga, gracias a los viajes por la zona para actuar en discotecas de toda la Costa del Sol.

Karol G y su recorrido por Málaga en sus inicios musicales

"De verdad que yo conozco mucho de España, porque cuando estaba empezando, hacía muchas discotecas acá", relató la colombiana al comunicador jiennense. De ese modo, durante esos primeros años en los que su fama y recorrido eran mucho más modestos que en la actualidad, la cantante y su equipo recorrieron "de punta a punta" en coche la geografía nacional para dar a conocer su música y estilo propio.

Unos momentos que le llevaron a visitar la provincia de Málaga, a la que guarda un cariño especial por la importancia que tuvo en sus comienzos y en su carrera meteórica a lo más alto de la música internacional. Y, entre todos ellos, ha destacado Marbella y el resto de la Costa del Sol como los principales destinos de sus actuaciones por discotecas.

Los inicios de Karol G por las discotecas de toda Andalucía, entre ellos Málaga

Unas 'giras' que le hicieron recorrer otros entornos de Andalucía, como Tarifa, así como del resto del país, como Bilbao, Madrid, Barcelona, Islas Canarias, Mallorca, Menor o Valencia, entre otros muchos.

"Estuvimos en todas partes, la verdad", recalcó la artista, a lo que el presentador le respondió divertido: "Vamos, todos sitios con playa, quitando a Madrid". Ahora, años después, Karol G mira con orgullo esos inicios que le hicieron descubrir que el éxito no se consigue solo a base de talento, sino de trabajo duro, esfuerzo y perseverancia.