La leyenda de la calle sin nombre en Málaga

La literatura popular, de la que son tenaces defensores grandes entendidos como Luis Alberto de Cuenca, Arturo Pérez-Reverte o Fernando Savater, se ha perdido un título espléndido, digno de H. Rider Haggard, Karl May, Julio Verne o J.K.Rowling: ‘La leyenda de la calle sin nombre’.

Hay que recordar que un título parecido, ‘La leyenda de la ciudad sin nombre’, dio para un magnífico musical con Lee Marvin. La calle sin nombre de hoy, como mínimo daría para un corto aspirante a un Goya.

Si nos ceñimos a la calle innominada, se trata de un clásico de esta sección, uno de esos absurdos administrativos que se enquistan en Málagacon la fuerza de un bisonte, de ahí que esté en disposición de durar, no ya años, sino varias generaciones.

Hablamos, por supuesto, de la estrecha calle que separa dos importantes equipamientos del Distrito de La Palma-Palmilla, situada además junto a una de las principales vías de todo el distrito.

Se trata, como muchos adivinan, del vial peatonal que separa el Centro de Salud de La Palma-Palmilla de la Comisaría para Málaga Norte de la Policía Nacional, un paseo de unos 65 metros de largo que comunica la avenida de La Palmilla con el Guadalmedina.

El problema que salta a la vista a cualquiera que pase por ella es que, al no estar incluida en el callejero municipal, da la impresión de que queda excluida del mantenimiento periódico que reciben las calles en Málaga por parte del Ayuntamiento.

Es decir, que la periodicidad se alarga en el tiempo como un chicle, hasta el punto de que, sólo cuando el paseo resulta el hábitat perfecto para Frank de la Jungla es cuando se arreglan sus muchos desatinos.

Detalle de otro rincón de la calle sin nombre en La Palma-Palmilla, el pasado julio. / A.V.

¿Quién es el dueño?

¿A quién pertenece el paseo?, ¿por qué suele dar la impresión de que en realidad es un vial a la central nuclear de Chernóbil?

Después de años de espera, aquí tenemos la sorprendente respuesta: en realidad es un vial municipal. Fuentes del Ayuntamiento confirman esta cuestión y explican que todo se debe a que Parques y Jardines no ha recepcionado aún esta calle, es decir, que no está en su lista oficial de espacios a mantener, pese a los muchos años transcurridos.

Esto explica el ‘desmelene’ creciente de los alcorques, la mayoría sin árboles, o esa rampa de acceso que termina siendo inaccesible por el ‘camuflaje’ de las plantas. Cuando la situación se vuelve extrema, el distrito solicita un repaso.

Así que este es el problema: falta el ‘recepcionamiento’. El día que quieran le organizamos a nuestros munícipes una recepción y asunto arreglado.

Suscríbete para seguir leyendo