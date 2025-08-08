Movilidad

Málaga, la cuarta ciudad de España que más usa el autobús y el metro

El transporte urbano por autobús superó los cuatro millones y medio de personas, mientras que el metro alcanzó el 1,4 millones de pasajeros

El autobús es el transporte más usado en la ciudad.

El autobús es el transporte más usado en la ciudad.

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El uso del transporte público urbano continúa en alza en Málaga, según los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de junio de 2025.

La ciudad andaluza registró significativos incrementos tanto en el transporte regular por autobús como en el metro, consolidándose como la cuarta ciudad de España en volumen de viajeros transportados en ambos medios.

En concreto, el transporte urbano por autobús en Málaga alcanzó los 4.527.000 pasajeros durante junio, lo que representa un aumento del 7,8 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 4.201.000 usuarios. En lo que va de año, el incremento acumulado en el uso de autobuses urbanos en la ciudad se sitúa en un 5,4 %.

Por su parte, el metro malagueño también experimentó un crecimiento notable, con 1.477.000 viajeros en junio, un 6,8 % más que en junio de 2024, cuando se registraron 1.382.000 usuarios. En el acumulado anual, el crecimiento en este medio de transporte asciende al 7,7 %.

Estos datos colocan a Málaga como la cuarta ciudad de España con mayor número de viajeros transportados en el ámbito urbano por autobús, solo por detrás de Madrid (47,6 millones), Barcelona (19,3 millones) y València (10,6 millones). En el caso del metro, Málaga también ocupa la cuarta posición, tras Madrid (61,4 millones), Barcelona (39 millones) y Bilbao (8,7 millones).

Incentivos

Este informe del INE confirma el importante crecimiento en el uso del transporte público en la capital malagueña, que coincide con las recientes actuaciones impulsadas tanto por la Junta como por el Ayuntamiento de Málaga

Entre estas medidas destacan la llegada del metro al Centro y las iniciativas municipales para fomentar el uso del autobús. En este sentido, el Ayuntamiento anunció recientemente que entre 2025 y 2028 invertirá más de 43 millones de euros en incentivos dirigidos a jubilados, personas desempleadas y estudiantes.

TEMAS

