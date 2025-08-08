La Junta resuelve más del doble de pensiones no contributivas con un sistema pionero implantado en Málaga

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el impacto positivo que ha tenido la aplicación de la metodología pionera Lean Management (LEAN) en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, que ha permitido desde su implantación, hace sólo un año, resolver más del doble de expedientes.

La Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga implantó este procedimiento, promovido el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), en septiembre de 2023 para optimizar el procedimiento de reconocimiento inicial de pensión no contributiva. El enfoque de la metodología LEAN tiene como objetivo implantar una forma innovadora de gestionar los proyectos, que mantenga la agilidad del equipo y optimice los procesos, según ha explicado el Ejecutivo andaluz a través de un comunicado.

"En el primer año de implantación de este nuevo sistema los resultados han sido más que notables, pasando de resolver 1.668 expedientes en 2023 a un total de 3.510 expedientes en 2024, lo que supone un incremento del 110% de este proceso resolutivo", ha afirmado Navarro, quien ha incidido en que "se ha logrado no solo atender la demanda actual, sino reducir la carga de trabajo pendiente pues en 2024 se resolvieron más expedientes (3.510) que nuevas solicitudes presentadas (2.725)".

De este modo, en lo que llevamos de año se han emitido más de 2.000 resoluciones, por encima de lo emitido el pasado año. Además, se ha aumentado la media mensual de resoluciones, que ha pasado de 139 a 292 expedientes de media, es decir un incremento de 153 expedientes más al mes.

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno nos hemos marcado una hoja de ruta para que la simplificación administrativa sea parte de nuestro día a día, porque agilizando los procesos conseguimos que nuestro personal funcionario sea más eficiente y resolutivo, pero lo que es mucho más importante, reducimos tiempos de espera", ha añadido la delegada.

Mayor productividad, menor tiempo de espera

Así, gracias a la implementación de la metodología LEAN, el tiempo medio de tramitación por expediente se ha reducido de 3,5 horas en 2023 a solo 1,71 horas a finales de 2024, lo que representa una mejora de la eficiencia superior al 50%.

"Es un logro más que destacable pues actualmente el plazo de resolución es de 90 días hábiles, cuando el plazo legalmente establecido para la resolución de solicitud de pensiones no contributivas es de seis meses naturales", ha destacado la delegada del Gobierno.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha mostrado su "satisfacción" de que este sistema de gestión vaya a ser implantado en el resto de provincias andaluzas "tras los buenos resultados que hemos visto, que nos ha permitido avanzar significativamente en la eficiencia de la tramitación, reforzando la productividad y reduciendo los tiempos de espera".

"De hecho, será el propio personal de la delegación territorial de Málaga el encargado de la formación al equipo técnico del resto de delegaciones provinciales, lo que demuestra la alta cualificación de nuestro equipo", ha añadido.

La implantación de este nuevo procedimiento ha requerido llevar a cabo once planes de acción para optimizar el proceso de resolución de las pensiones no contributivas por parte de la delegación territorial, centrados en la reducción de los requerimientos de documentación, sistematizar tareas, automatizar procesos y mejorar la comunicación interna y externa. Todo un proceso en el que la implicación del equipo técnico de la delegación territorial ha sido clave para su éxito.

"El equipo de la delegación malagueña de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está hoy mucho más motivada y cohesionada, donde su compromiso con el servicio público y la organización es aún mayor", ha afirmado Sarabia, quien ha destacado que los empleados públicos han demostrado "su capacidad de mejora continua y la importancia de seguir capacitando a las nuevas personas que se incorporen al equipo".