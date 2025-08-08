Málaga y Sevilla son las provincias con más peticiones de socorro por ahogamiento de Andalucía

Los ahogamientos son este verano una de las causas de muerte más frecuentes en Andalucía. Desde enero hasta el 15 de julio de 2025 se han registrado 108 solicitudes de asistencia por semiahogamiento en la región. La comunidad se ha situado en los siete primeros meses del año a la cabeza en muertes por ahogamiento, con 52 casos, según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) hechos públicos el pasado 4 de agosto.

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del Centro de Emergencias Sanitarias 061 atendieron durante el año 2024 un total de 176 peticiones de asistencia para personas que se encontraban en dificultades por ahogamiento en la región. La edad media de las personas atendidas por esta causa en 2024 es de 37 años, y la mayoría de los afectados son hombres, el 72%, ha informado este viernes la Junta en un comunicado.

Datos por provincias

Por provincias, las 108 solicitudes se reparten entre las once de Almería, las veintiséis de Cádiz, las cuatro de Córdoba, las ocho de Granada, las doce de Huelva, las cinco de Jaén y las veintiuna tanto en Málaga como en Sevilla.

Durante el primer semestre de este año se registraron en Andalucía un 32% más de peticiones para atender personas que se encontraban en dificultades por ahogamiento que en el mismo periodo del año anterior. Julio y agosto son los meses en los que más casos se producen, y en la primera quincena de julio se han recibido treinta peticiones de asistencia por este motivo en los centros coordinadores del 061.

Asistencias

Casi el 30% de las personas atendidas por semiahogamiento eran menores, y estas circunstancias se dan principalmente en las piscinas. En cuanto a las asistencias por este motivo relacionadas con los adultos, estas se solicitan principalmente desde las playas, especialmente por situaciones en las que los afectados no han respetado las señales de peligro o por introducirse de forma rápida en el mar justo después de haber tomado el sol durante un tiempo prolongado.

Recomendaciones para prevenir ahogamientos

El 061 recomienda extremar la precaución en playas y piscinas ante la presencia de menores, ya que la asfixia por inmersión o ahogamiento es una causa frecuente de muerte en verano. Lo es especialmente entre los niños de 1 a 4 años y se producen con mayor frecuencia en las piscinas privadas, que deben estar valladas y con cierre de seguridad que evite su apertura por menores, y es muy importante que aprendan a nadar cuanto antes, para evitar riesgos en caso de caída accidental.

En las piscinas públicas y en las zonas de aguas abiertas como las playas es recomendable identificar al socorrista para poder acudir a él rápidamente ante cualquier emergencia y seguir sus indicaciones.

A la hora de entrar en el agua, se recomienda hacerlo poco a poco, sobre todo después de haber tomado el sol o haber comido y evitar el baño mientras se hace la digestión. Es recomendable esperar unas dos horas tras una comida abundante y, en caso de que se sienta algún síntoma anormal, como dolor de cabeza o nuca, escalofríos, fatiga, mareos, vértigos, picores o calambres, se debe salir inmediatamente del agua y advertir a socorristas o personas cercanas.

Ante personas que se encuentren en apuros en el agua, no hay que arriesgarse a salvarlos si no se está preparado para ello, y se recomienda lanzarles algún objeto flotador y dar la voz de alarma. En caso de signos de ahogamiento, de perdida de consciencia, traumatismos o hemorragias, hay que alertar a los servicios de emergencias, llamar al 061 y seguir las instrucciones que se reciban desde la sala de coordinación mientras llega la ayuda de los equipos sanitarios.