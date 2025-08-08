Vox pide la instalación "inmediata" del ascensor de la Alcazaba y acusa al PP de "incumplir su palabra"

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido la instalación "inmediata" del ascensor de la Alcazaba y ha acusado al PP de "incumplir su palabra".

La portavoz adjunta de la formación, Yolanda Gómez, ha criticado "el desprecio del equipo de gobierno del PP hacia el patrimonio de Málaga y hacia los malagueños". Como ejemplo "lamentablemente simbólico" ha puesto "la prolongada avería del ascensor de la Alcazaba, que continúa fuera de servicio a pesar de las promesas de su sustitución".

"Estamos ya a primeros de agosto de 2025 y el ascensor, que lleva años averiado, sigue cerrado, inservible, inaccesible", ha declarado Gómez, al tiempo que ha recordado que desde Vox "ya advirtieron en abril de esta situación mediante una moción para reclamar su sustitución inmediata por uno nuevo, moderno y accesible".

La portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez / VOX

La iniciativa incluía críticas a la "escasa inversión" en la conservación de la Alcazaba y Gibralfaro, "a pesar del incremento de más de 7,6 millones de euros en ingresos por la venta de entradas tras la subida de tarifas".

Gómez ha señalado en un comunicado que, en abril, el equipo de gobierno "respondió que el nuevo ascensor ya estaba presupuestado desde 2024 con una partida de 163.000 euros y que estaría operativo antes de junio de 2025". "Pues bien: junio ha pasado, julio también, y estamos en agosto. Y el ascensor sigue exactamente igual que estaba: averiado y cerrado", ha lamentado.

En este punto, ha acusado al PP "de incumplir compromisos y fechas anunciadas" y ha advertido de que "la situación supone una vergüenza y una discriminación inaceptable para las personas con movilidad reducida, que siguen sin poder acceder a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad".

"Mientras hacen caja con uno de los conjuntos monumentales más visitados de España, el mantenimiento sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Dónde están esos millones? Porque desde luego no van a donde deberían: a conservar y restaurar un Bien de Interés Cultural que es símbolo de Málaga y de Andalucía", ha subrayado.

Por último, Vox ha exigido "respeto, cumplimiento y responsabilidad" por parte del equipo de gobierno municipal y ha reclamado "la instalación inmediata del ascensor, sin más excusas, sin más retrasos y sin más mentiras".