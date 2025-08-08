El PSOE acusa al alcalde de Málaga de "falsear lo ocurrido" en el Pleno sobre la limpieza en el que expulsó a varios vecinos

La reacción de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Málaga, tras el vídeo en el que el alcalde Paco de la Torre ofrece explicaciones sobre el Pleno sobre la limpieza en el que expulsó a varios vecinos, no se ha hecho esperar. Sin ir más lejos, el PSOE acusó al alcalde de Málaga de "falsear lo ocurrido" en aquella sesión plenaria de finales de julio. Y Con Málaga también reaccionó criticando que De la Torre no se disculpe o haga autocrítica en el vídeo en el que justifica lo sucedido.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, criticó duramente al alcalde Paco de la Torre por “falsear lo ocurrido en el último Pleno municipal" y por "su incapacidad para gestionar la indignación ciudadana ante la suciedad en las calles”.

Pérez también reprochó al alcalde "su mala gestión, la expulsión injustificada de vecinos y su incapacidad para afrontar el problema de limpieza en la ciudad".

"La verdadera realidad es que la indignación de los vecinos estalló porque Paco de la Torre perdió los papeles y expulsó al público de forma poco lógica; además, el alcalde intentó tapar el problema de la suciedad llevando a más de 40 trabajadores de Limasa para dificultar la entrada de vecinos que querían denunciar el estado de sus barrios”, sostuvo Dani Pérez.

A su juicio, “el alcalde niega la realidad: Málaga está sucia, muy sucia”. “Cuando los vecinos cogen la escoba, es porque el Ayuntamiento tira la suya”, sentenció al reclamarle a Paco de la Torre “más humildad y menos propaganda” y que "afronte con medidas urgentes la situación de limpieza que vive la ciudad".

"Pérdida de papeles"

Por su parte, el portavoz de la confluencia de izquierdas Con Málaga, Nico Sguiglia (Podemos), tampoco tardó en reaccionar y extrajo del vídeo de Paco de la Torre la frase en la que él asegura que "quizás tendría que haber desalojado a todos". "De la Torre publica un vergonzoso vídeo para intentar justificar su ya famosa 'pérdida de papeles'. Ni pide disculpas ni hace autocrítica alguna. Dice que debió ser aún más duro", recalcó Sguiglia.

La portavoz adjunta de Con Málaga y coordinadora a nivel provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, también reaccionó indignada a las justificaciones hecha públicas por el alcalde en redes sociales: "¿Pensabais que iba a disculparse por el trato dado a los vecinos? Pues no: 'Tenía que haber expulsado a todos'. Vergüenza ajena es lo que provoca el videíto de Paco de la Torre.

Toni Morillas ya había criticado, en su momento, que "el alcalde había perdido los papeles con las vecinas, llegando a expulsar del pleno a algunas de ellas". "Qué mal les sienta escuchar lo que no les gusta", aseveró.