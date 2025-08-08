El PSOE llevará al Parlamento andaluz una batería de iniciativas ante el "bloqueo de la Ley de Dependencia"

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha anunciado este viernes que su partido presentará en la cámara regional varias iniciativas para "desbloquear" la Ley de Dependencia en Andalucía. En una comparecencia en Alhaurín el Grande junto a la secretaria local, Marina Maldonado, ha denunciado que "el Gobierno de Moreno ha fracasado en la aplicación de esta norma, mientras miles de personas esperan años para recibir las ayudas que les corresponden por derecho".

Aguilar ha recordado que en Málaga hay actualmente unas 12.000 personas en lista de espera: la mitad pendientes de valoración y la otra mitad aguardando la asignación de un recurso. Según sus cálculos, en lo que va de año han muerto unas 600 personas en la provincia sin llegar a recibir esa prestación. "Andalucía ostenta el triste récord de ser la comunidad con mayor demora en la aplicación de la Ley de Dependencia", ha afirmado.

Retrasos y dobles lista de espera

El dirigente socialista ha criticado que la demora media para realizar una valoración en Andalucía es de dos años, y que en algunos casos se han alcanzado los tres. Ha citado ejemplos como el de una vecina de Fuengirola, de 100 años, que esperó ocho años para que se le reconociera la dependencia y se le asignara el recurso correspondiente.

Además, ha detallado que la situación en Málaga se traduce en dos listas de espera: 6.000 persona que esperan la valoración y otras 6.000 que ya la tienen pero aún no han recibido el recurso asignado. "Mientras el Gobierno central ha destinado 147 millones de euros para reforzar el sistema, Moreno mantiene una gestión ineficaz que deja sin repsuesta a miles de familias", ha subrayado Aguilar.

Los médicos aseguran que se han disparado las listas de espera para pruebas diagnósticas. / Carlos Criado

Exigencias al Gobierno andaluz

Aguilar ha instado a la Junta a aumentar la inversión en dependencia hasta el 1,8% del PIB regional y a mejorar la gestión para aliviar la carga de las trabajadoras que cuidan a personas mayores. Ha recordado que cuando Moreno fue secretario de Estado con Mariano Rajoy, “recortó 700 millones a esta ley”, un hachazo cuyas consecuencias, según el PSOE, aún se sufren.

Por su parte, Maldonado ha reclamado más medios humanos y técnicos para agilizar los trámites. Ha insistido en que el plazo legal para resolver un expediente es de 180 días y ha lamentado que “Andalucía sea la comunidad que más tarda en cumplirlo”.

Impacto en los municipios

La líder socialista en Alhaurín el Grande ha explicado que "441 personas en nuestro municipio tienen acceso a esta prestación y 43 personas son las que tienen una ayuda de dependencia a nivel local". "Es uno de los pocos municipios que tiene concedida una ayuda de dependencia local, puesto que la Junta no asume esta ayuda. Es un enorme esfuerzo que hace el Ayuntamiento", ha advertido.

Maldonado ha apelado a la responsabilidad política para “poner fin a una situación insostenible que afecta a los más vulnerables”. Ha cerrado su intervención con un mensaje directo al presidente andaluz: “Cuidar de quienes más lo necesitan no es una cuestión de ideología, es un deber moral y un compromiso con la justicia social”.