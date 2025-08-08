Satse critica "la crisis sin precedentes" en el Hospital Clínico

El sindicato de Enfermería Satse ha criticado este viernes "la crisis sin precedentes" en el Hospital Clínico de Málaga y ha advertido, entre otros, de "falta de enfermeros, cierre de camas, quirófanos, consultas y pacientes en situaciones indignas". Por su parte, desde el centro sanitario han dejado claro que "el hospital garantiza la atención asistencial en todas las áreas y servicios, tanto a nivel urgente como preferente".

En un comunicado, Satse ha lamentado que hay "al menos 150 enfermeras menos debido a la falta de contratación de verano, la oferta de contratos pequeños y con escasa estabilidad laboral, lo que genera que las enfermeras tengan que irse a otras regiones o países donde se le oferta más estabilidad junto a la falta de cobertura de bajas y reducciones de jornada, es la situación actual de este hospital".

De igual modo, han advertido de que "la situación es crítica en Hospitalización, Urgencias, en la unidad de Medicina Interna del Marítimo e incluso en la UCI, servicio muy especializado, donde todas la guías y recomendaciones aconsejan un máximo de dos pacientes por enfermero y hay turnos donde se ven obligados a tener a su cargo hasta tres pacientes críticos e inestables con todo el riesgo que conlleva".

Así, han señalado que "los profesionales trabajan al límite, incluso denegándosele permisos, y los pacientes sufriendo las consecuencias, no pudiendo mantener la seguridad clínica y cuidados al paciente".

Por otro lado, han señalado que "la falta de personal provocada con fines de ahorro y la mala planificación de verano por parte de la Administración ha llevado al cierre de 120 camas, 13 quirófanos y un importante número de consultas, lo que dispara las listas de espera y retrasa intervenciones quirúrgicas". "El cierre de quirófanos, camas y la falta de contratación es la prueba de una gestión sanitaria fallida que prioriza recortes por encima de la salud de la ciudadanía", han apuntado en el comunicado.

Una usuaria del Clínico ha denunciado ante este periódico de La Opinión ha confirmado las largas esperas en las Urgencias denunciadas por Satse. Esta paciente afirmaba a las 17.00 horas que llevaba desde las 10.00 horas esperando a que la atiendan en la sala de espera del Hospital Clínico". Ha detalaldo que en la sala se acumula la gente "esperando de pie".

Según Satse, "estos cierres de quirófanos generan situaciones muy graves" y, entre otros, han aludido a que "en traumatología hay operaciones programadas que se tienen que realizar en quirófanos de urgencias, lo que provoca que ante cualquier emergencia se suspendan intervenciones". "Esto --continúan-- condena a pacientes, algunos son ancianos con fracturas de cadera que a veces tiene que esperar 48 horas o más sin comer y sin recibir su medicación, en una situación inhumana e indigna, aumentando la morbilidad y los efectos secundarios, lo que desdice todos los planes de Humanización que tanto predica el hospital y la administración".

Por último, Satse ha criticado que "se está desmantelando la atención hospitalaria pública, dejando a Málaga sin recursos suficientes y vulnerando el derecho a una asistencia digna" y han exigido "medidas inmediatas para contratar al personal necesario, reabrir todos los recursos cerrados y devolver la humanidad y la dignidad a la sanidad pública antes de que el daño sea irreversible".

Respuesta del hospital

Por su parte, la dirección del centro sanitario no ha desmentido estas carencias, aunque no ha compartido la opinión de sindicato y ha asegurado que "el hospital garantiza la atención asistencial en todas las áreas y servicios, tanto a nivel urgente como preferente". Han añadido que "a pesar de las adaptaciones realizadas para coincidir con las vacaciones del personal, como cada año por estas fechas, nuestros servicios se mantienen operativos al 100%, garantizando la atención en urgencias, emergencias e intervenciones quirúrgicas urgentes o preferentes".

De igual modo, han precisado que "nuestros protocolos de atención aseguran que cada paciente reciba la calidad y asistencia que necesite". Por lo tanto, han reafirmado que "no es cierto que se esté poniendo en peligro la atención ofrecida a las personas que acuden a nuestro hospital". "Los pacientes pueden acudir con total confianza a nuestras instalaciones y recibir atención de la más alta calidad, en tiempo y forma", han concluido.