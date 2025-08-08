Selwo Aventura celebra el día mundial del león con Ghalíya, Ghizléne y Tayo como protagonistas

Este domingo, Selwo Aventura celebrará el día mundial del león con un protagonismo muy especial: el de los tres ejemplares de Leóndel Atlas, una subespecie desaparecida en estado salvaje desde mediados del siglo XX. Ghalíya, Ghizléne y Tayo, dos hembras hermanas y un macho, residen en las instalaciones del parque esteponero desde la pasada primavera, convirtiéndose en embajadores de la consrvación de este felino majestuoso.

Los visitantes podrán disfrutar de menciones especiales sobre esta especie en las charlas didácticas previstas, además de contemplar de cerca a estos leones procedentes del Zoo Plzeň (República Checa) y del Zoon de Hannover (Alemania). Selwo se suma así a los esfuerzos internacionales por mantener una población genéticamente sana que, en el futuro, podría devolver al León del Atlas a su hábitat natural.

León de Selwo Aventura / Selwo Aventura

El León del Atlas: historia y conservación

Originario del norte de África, el León del Atlas (Panthera leo leo) habitaba las montañas homónimas, territorio vinculado históricamente a la comunidad amazigh o bereber. Su extinción en la naturaleza se produjo en la década de 1950, aunque algunos ejemplares, no completamente puros según estudios, fueron preservados en el Zoo de Rabat.

Leones del Atlas en Selwo Aventura / Selwo Aventura

Hoy, gracias a programas de cría coordinado entre zoológicos, se trabaj para conservar la herencia genética de esta subespecie. Tal como explica Cecilia Sierra, jefa de Veterinaria de Selwo, el objetivo es "mantener una población genéticamente sana que pueda, en un futuro, servir de base para traer de vuelta al León de Atlas original", añade Cecilia Sierra, jefa de Veterinaria del parque esteponero.

Una especie vulnerable en el mundo

La Lista Roja de la UICN, en su edición de 2015, clasificó al león como “vulnerable”, con una reducción poblacional global de entre un 30 y un 50 % en las dos últimas décadas. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, los conflictos con los humanos y la fragmentación de poblaciones, lo que deriva en menor diversidad genética.

Leones de Selwo Aventura / Selwo Aventura

En África, la situación es crítica: solo en los últimos 20 años, la población de leones ha caído un 40%. La instauración del Día Mundial del León en 2015, tras el asesinato de un ejemplar en Zimbabue, busca visibilizar esta crisis y movilizar esfuerzos para garantizar su supervivencia.