De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga

Aún colea la polémica y la tensión que se respiró en el último pleno del Ayuntamiento de Málaga celebrado el pasado 31 de julio. Las quejas de los vecinos sobre la suciedad que se acumula en muchos barrios de la ciudad aumentaron la temperatura de una sesión que acabó como el rosario de la aurora, con un airado Francisco de la Torre a gritos y ordenando a la Policía Local el desalojo del salón de quienes se mostraban más vehementes en sus críticas. Una polémica que rápidamente se viralizó en las redes sociales durante un debate tan agitado. El alcalde de Málaga, consciente de que su airada reacción ha generado una cascada de interpretaciones en su contra, ha querido este viernes salir al paso y explicarse. A través de un vídeo publicado en sus perfiles oficiales de comunicación, se ha justificado asegurando que solo trató de "poner orden" en una reunión en la que quiso que todos los intervinientes tuvieran el mismo "derecho" a expresarse.

Críticas a la falta de limpieza de Málaga

En el pleno se sucedieron las intervenciones por parte del público que, según el alcalde, fue invitado a participar por los grupos de la oposición. En estos discursos no faltaron las peticiones de dimisión de la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras. "Había unas mociones traídas por los grupos de la oposición para plantear el tema de la limpieza en Málaga y hubo intervenciones pedidas que, según el reglamento, no podían intervenir, pero nosotros, flexiblemente siempre damos la palabra". Según el regidor, estas primeras intervenciones tuvieron lugar con libertad. "Se les escuchaba con absoluto respeto", insiste. Pero todo cambió cuando tomó la palabra María José Díaz Sánchez, empleada de Limasam y responsable del cuartelillo de Miraflores de los Ángeles.

Las quejas vecinales contrastaron con esta intervención. "Limpiar la ciudad es algo complicado a pesar de nuestros esfuerzos, es muy difícil mantener la ciudad impecable. No se reconoce nuestro trabajo y se toman fotos para decir que la ciudad está sucia. Este revuelo es más político que una crítica constructiva", aseguró esta empleada de la empresa de limpieza. Un comentario que indignó a los manifestantes: "Está comprada", llegaron a gritar. Y el alcalde casi se desgañitaba al mandar a callar a los vecinos. "La única vecina que he visto que valore nuestro trabajo es la señora Teresa Porras", insistió la empleada y la reacción no se hizo esperar. "Mentira, mentira". Y el revuelo se disparó durante instantes muy tensos y la Policía Local tuvo que desalojar a algún vecino.

Según de la Torre, este intento de interrumpir a Díaz Sánchez le indignó. Es más, asegura que se repitieron distintas "amenazas". "Me pareció muy indignante que los que habían podido hablar con total libertad no dejaran la libertad de expresión a esta persona", explica en el vídeo.

De ahí su reacción con la que asegura solo trató de "poner orden". "Quería que se respetara también su derecho a expresars. Ese ejercicio educativo de respeto al derecho a hablar de estas personas debía de ser lo que se consiguiera", añade.

"Esa es la razón por la cual mis palabras tuvieron que tener un tono fuerte y un tono de exigencia, de silencio", mantiene el regidor para tratar de explicar una reacción que pronto se viralizó en las redes sociales y que ha servido también a los grupos de la oposición para atacar la actuación de De la Torre en este pleno tan polémico.