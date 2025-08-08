Verano 2025
Vuelve a Málaga la campaña de reciclaje en playas 'Tu lata al amarillo'
Como parte de la campaña, educadores ambientales de 'Cada Lata Cuenta' recorrerán las playas de Málaga con mochilas recolectoras para sensibilizar sobre la importancia de reciclar latas de bebidas también en momentos de ocio
El Ayuntamiento de Málaga y Cada Lata Cuenta (Every Can Counts Foundation, entidad internacional que promueve el reciclaje de latas de bebidas en espacios públicos) colaboran de nuevo, en la campaña ambiental 'Tu lata al amarillo', que se desarrollará este verano para concienciar sobre el reciclaje de latas en las playas y seguir fomentando un turismo sostenible.
Así lo ha informado la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y el director de director de Cada Lata Cuenta en España, Pablo García.
Han explicado que tras "el éxito" de la edición de 2021, Cada Lata Cuenta y el Ayuntamiento de Málaga repiten la iniciativa e invitan a la población a sumarse al reto de reciclar el 100% de las latas que se consuman en la playa.
Además, realizarán encuestas a bañistas para conocer sus hábitos de reciclaje en la playa, con el fin de colaborar con la apuesta del Ayuntamiento por el fomento de la economía circular, el reciclaje y la mejora permanente de la gestión de residuos en los espacios públicos.
Según Cada Lata Cuenta, a nivel estatal la infraestructura de gestión de residuos en playas "es irregular, no existe un sistema estandarizado de recogida de envases en el contenedor amarillo". En el caso de Málaga, precisan, "sí que podemos encontrar un sistema de recogida de envases en las playas y en el paseo marítimo, lo que ayuda a que la labor de concienciación ambiental tenga sentido y que la ciudadanía encuentre facilidades para poder reciclar en estos espacios naturales".
Pablo García, director de Cada Lata Cuenta en España y Doctor en Ecología, ha señalado que "el reciclaje de latas de bebidas es un ejemplo perfecto de economía circular, ya que fundiendo las latas consumidas podemos hacer un nuevo envase, que a su vez podrá ser reciclado en un ciclo virtuoso de sostenibilidad. Pero este proceso no empieza en la planta de reciclaje, sino con un pequeño gran gesto de la ciudadanía: depositar la lata en el contenedor amarillo".
A nivel estatal, la campaña de Cada Lata Cuenta 'Tu Lata Al Amarillo' estará presente también en otras playas del territorio nacional como A Coruña, Santander, Tenerife o Cádiz.
