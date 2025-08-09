Francisco Salado: "No creo que haya una diputación en la historia más solidaria con los alcaldes que la de Málaga"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la institución provincial es una administración "útil" y ha defendido los proyectos que lleva a cabo para apoyar a los municipios de la provincia. "Yo no creo que ha habido una diputación en la historia más solidaria y colaborativa con los alcaldes y alcaldesas que esta", ha destacado.

"Mi proyecto estrella es atender a los alcaldes", ha incidido Salado, quien en una entrevista con Europa Press ha precisado que en los últimos cuatro años la Diputación ha transferido a los ayuntamientos "una media de 120 millones de euros al año; cerca de 480 millones transferidos directamente".

En este punto, ha señalado que una gran parte de esos fondos son incondicionados, "que es lo que reivindican, para equilibrar sus cuentas, ante la falta de financiación". "La Diputación está ahí, inyectándoles esos recursos y cuando hay problemas estratégicos que tiene que intervenir la propia Diputación, como el agua, los fondos se condicionan a ello", ha manifestado.

Acabar con la sequía, principal reto de Salado. / Jose Manuel Ruiz Gutiérrez

Sequía

Ha afirmado que terminar con el problema de la sequía es uno de sus retos --junto atender a los alcaldes--; y ha subrayado el logro de hacer ver a estos que la inversión en materia de agua "tiene que ser su prioridad", apuntando que esa concienciación se ve en el Plan de Concertación de la Diputación, que ronda los 40 millones de euros anuales. En 2024 "los proyectos en materia hídrica que ellos tienen que elegir voluntariamente, solo señalaron 1,1 millones, algo ridículo"; mientras que este año "ya son 12 millones de euros".

Pero también se ha referido a proyectos propios de la institución provincial a medio o largo plazo, como la Senda Litoral, que "está en un 80%, ejecutándose ahora en los tramos más complejos".

'Málaga no caduca'

En este apartado, ha hecho especial hincapié en un proyecto en el que ha dicho tener "mucha ilusión", como es 'Málaga no caduca', que "va a ser el primer contrato de impacto social que se va a hacer en España" y en el que "se van a invertir diez millones de euros durante cinco años para intentar que no haya desperdicio alimentario" en establecimientos de restauración, hoteles o supermercados.

Así, ha recordado que la idea es que "esos excesos de comida que estén en buen estado vayan a familias que no tienen recursos alimentarios o tienen necesidad alimentaria, que pueden ser 40.000 personas en la provincia de Málaga". No obstante, ha asegurado que el proyecto es "mucho más ambicioso".

El plan tiene "otra pata importante, que es analizar a esa familia por qué está en esa situación y llevar también un itinerario formativo, de búsqueda de empleo, para que salgan de esa zona de exclusión social", ha explicado Salado, quien ha apuntado que en cuanto a los mayores supone "seguir atendiéndoles contra esa lacra que es la soledad".

El presidente provincial ha señalado que ya está adjudicado cada hito a una empresa y se está "en la fase de buscar asociados, hoteles, empresarios que se unan a ese proyecto", destacando que se ha logrado ser "la primera institución que conseguimos la S de Sostenibilidad que da el Gobierno a iniciativas con este proyecto".

"De menos a más"

Ha esperado que "en septiembre y octubre se pueda poner ya en funcionamiento" y ha explicado que se irá "de menos a más". Ha confiado en que "tenga éxito, que se una a muchas personas y que lo podamos exportar a otras provincias" y ha incidido en "la complejidad" del proyecto, aunque ha considerado que se ha hecho "un trabajo en un tiempo récord", contando con la colaboración de asociaciones de empresarios a través de campañas.

Además, ha apuntado que el establecimiento que se una tendrá también el sello de Sostenibilidad, "que le da evidentemente un caché, una identificación clara" de cara a los turistas que "cada vez son más exigentes y se fijan por estos criterios de calidad". "Es un proyecto muy ilusionante y yo creo que va a salir bien", ha expresado.

También se ha referido a otros proyectos como la reforma del centro cultural María Victoria Atencia (MVA), que supondrá ampliar y mejorar el teatro y permitirá "seguir ampliando la oferta cultural de la Diputación, ya que somos una de las administraciones que más empuje cultural tenemos" en toda la provincia.

En cuanto a la movilidad en el interior, ha dicho que es "una de las administraciones que, en proporción al presupuesto que tenemos, más invertimos", con una media de 20 millones de euros", lo que "va en beneficio no solo de la movilidad, sino también de la seguridad de las personas que se mueven por las carreteras del interior".

Diseño del nuevo puente para ampliar el Caminito del Rey / La Opinión

Al respecto, ha dicho que está a punto de culminar la pasarela del Tajo de Ronda, con lo que se crea "otra experiencia claramente única en toda España"; y se ha referido también al Caminito del Rey y a su nuevo puente colgante de 110 metros de largo, "el más largo de esas características de España". Ha esperado que "a final de este año o a principios de que viene pueda ponerse en funcionamiento".

Según ha incidido, el Caminito del Rey "es un proyecto de éxito, lo han visitado cerca de tres millones de personas, ha supuesto un impacto económico al interior de la provincia de 400 millones de euros, más de 650 empleos generados, se ha multiplicado por cuatro el número de establecimientos alojativos en la zona; un proyecto espectacular".

Asimismo, ha mencionado las mejoras de servicios como los que prestan el Consorcio de Bomberos, el de Residuos Sólidos o el de Agua, del que ha dicho que "cada vez está tomando más responsabilidad" en depuración. Salado ha asegurado que "se ha actuado con diez millones en 19 depuradoras" y, además, esas instalaciones, "que al final tendrían que mantener esos municipios del interior que tienen poco presupuesto, el 60% del coste de mantenimiento lo va a hacer la Diputación".

Otros proyectos son nuevas rutas turísticas, el Corredor Verde del Guadalhorce, "que va muy avanzado"; y potenciar el sector agroalimentario a través de Sabor a Málaga, "que también es de éxito, sobre todo para las economías que Málaga necesita, que son las pequeñas y medianas empresas del interior, muy familiares, y que gracias a eso han duplicado su producción y sus empleados". "Eso es luchar contra la despoblación", ha dicho Salado, quien ha destacado la fase de internacionalización en la que está la marca.

Sobre bienestar social, ha destacado que "somos el referente del tercer sector", ya que "en casi todos los proyectos en la provincia está la Diputación, o invirtiendo en sus sedes, modernizándolas, o invirtiendo en la compra de vehículos para sus usuarios, o financiando proyectos específicos".

"Yo creo que la Diputación se ha constituido como una administración muy útil, que toca todos los palos, aunque no sean de su competencia, y sobre todo apoyando a los sectores que más los necesitan", ha dicho Salado.

Diputación o alcaldía

Cuestionado por si prefiere ser presidente de la Diputación o alcalde de Rincón de la Victoria, Salado ha asegurado que la Diputación "te da un plus, evidentemente, de hacer algo con más recurso económico, más visualización para toda la provincia y es muy gratificante; pero ser alcalde de tu pueblo es más gratificante todavía".

"Porque al final es tu ciudad, donde está toda tu historia, todas tus raíces y que tu pueblo vaya avanzando y conseguir todos los hitos que hay; eso es muy gratificante", ha asegurado, considerando que en este tiempo "no ha ido mal".

"En el Rincón de la Victoria, de la mayoría simple, hemos pasado a la mayoría absoluta; y la Diputación es una administración saneada, los alcaldes yo creo que están satisfechos la gran mayoría de ellos, de cualquier color político porque los atendemos y personalmente es una gran satisfacción para mí", ha finalizado.