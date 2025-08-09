Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital

Con Málaga sumida en un constante aumento de temperaturas, los malagueños y visitantes buscan posibles planes alternativos que les permita refrescarse del intenso calor sin que el bolsillo se resienta. Y entre las opciones de ocio con las que cuentan, destaca un parque acuático situado en la capital al que se puede acceder completamente gratis.

Se trata del parque de agua del paseo marítimo Antonio Banderas, en la playa de la Misericordia, donde los ciudadanos pueden disfrutar de diversos elementos acuáticos de juego que buscan servir de entretenimiento y refresco a sus usuarios.

Este entorno está compuesta por nueve juegos acuáticos para todas las edades, pensados para que la familia al completo pueda disfrutar de esta atracción situada junto al espigón de Sacaba. Se trata de elementos accesibles y totalmente seguros que utilizan secuencias programadas y juegos para aportar diversión a menores y adultos de una forma segura.

Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis / Vortex

Para ello, se diseñaron juegos específicos para cada rango de edad, con zonas diferenciadas para los más pequeños, para los jóvenes y para el resto de la familia, distribuidos todos ellos en un área de 800 metros cuadrados, de los que 500 metros están dedicados en exclusiva a estos elementos acuáticos.

Juegos de agua para todas las edades en este parque de Málaga

Entre sus principales atracciones se encuentra su 'Super Splash', un gran cubo que vuelca una enorme cantidad de agua que cae sobre otras piezas del parque y del que brota una enorme cascada. A esto se suma su 'Barco Sailboat', que dispone de una vela giratoria desplegada, un gran cubo en la popa y un cañón que lanza chorros de agua, así como tortugas y cangrejos distribuidos por todo el parque para que los más pequeños se puedan refrescar y divertir.

Este servicio que ofrece un suministro incesante de agua potable gracias a un sistema de clorado y recirculación que minimiza el consumo está disponible todos los días de la semana hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.00 horas.