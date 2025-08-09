PP pone en valor políticas de empleo en Málaga que llevan a bajar de los 110.000 parados

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha puesto este sábado en valor las políticas de empleo de la Junta de Andalucía que están siendo claves para que la provincia haya bajado de los 110.000 parados 17 años después y que tienen a la región liderando la creación de empleo por sexto mes consecutivo.

"Andalucía sigue consolidándose como la comunidad que más reduce el desempleo hasta alcanzar la mejor cifra desde el mismo mes de 2008. El modelo impulsado por Juanma Moreno funciona", ha subrayado Conde a través de una nota.

Ante ello, Conde ha querido destacar "la estabilidad que ofrecen los dirigentes 'populares' al tejido empresarial, facilitando el desarrollo económico, reduciendo las trabas jurídicas y burocráticas, e impulsando diferentes bajadas fiscales".

"Estas medidas están siendo claves para obtener estos magníficos datos y para que el sector privado refuerce su apuesta por Andalucía y por Málaga", ha añadido el también concejal en el Ayuntamiento de la capital.

Málaga

Conde ha destacado el atractivo laboral de Málaga, que ha reducido su lista de parados en 1.144 personas durante el mes de julio para alcanzar el tercer mejor dato nacional. "Somos un ejemplo. La provincia y la región son una locomotora económica que no frenan a pesar de la asfixia fiscal impuesta por la ministra Montero", ha valorado.

De esta forma, Conde ha comparado la tendencia positiva de Málaga y Andalucía "en contraposición con lo ocurrido, sin ir más lejos, con Barcelona y hasta 27 provincias del panorama nacional donde sí que ha subido el desempleo". "Andalucía está tirando del carro, estamos siendo un ejemplo de gestión", ha añadido.

"Una de cada tres personas que abandona el paro es andaluza, lo que consolida el modelo propuesto y promulgado por la Junta de Andalucía. Todo lo contrario que ocurría con los socialistas, cuando la región estaba a la cola de todos los indicadores sociales, económicos y de empleo", ha insistido Conde.

Por ello, el dirigente 'popular' ha enfatizado que "se trata de la sexta caída consecutiva del paro en la provincia", unos datos que confirman la capacidad para generar empleo que tiene Málaga. "Los empresarios y los autónomos confían en las políticas que promueven las instituciones comandadas por dirigentes populares", ha recalcado.

"Hemos superado los 750.000 cotizantes por segundo mes consecutivo, una cifra récord. Málaga es imparable a pesar de las continuas trabas fiscales y económicas forzadas por Montero desde el Ministerio de Hacienda. Ni las 97 subidas de impuestos que han disparado la recaudación en un 20% de lo que llevamos de año ni los continuos agravios respecto a otras comunidades como Cataluña pueden frenar el empuje económico y laboral que tiene nuestra provincia", ha resaltado.