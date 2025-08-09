Los primeros en llegar a la playa

Antes de que el sol despunte y los primeros bañistas extiendan sus toallas, ya hay quienes han puesto un pie en la playa. Son los equipos de limpieza y mantenimiento que, cada mañana, se encargan de la puesta a punto del entorno costero de la capital malagueña. Su labor, muchas veces invisible, es clave para que la experiencia de disfrutar del mar sea cómoda y agradable para todos.

Las empresas Integra CEE y Talher, ambas filiales de Clece, son las encargadas de gestionar este servicio municipal, cuyo objetivo es garantizar que todos los equipamientos y zonas comunes estén en condiciones óptimas, especialmente ahora en temporada alta, cuando la afluencia de personas se multiplica.

Zonas deportivas, espacios de juegos infantiles, duchas y lavapiés, casetas de asistencia sanitaria y aseos, puestos base de socorrismo, instalaciones de megafonía, torretas de vigilancia, pasarelas y elementos de ayuda a la movilidad, cartelería informativa, barandillas y mobiliario… Del cuidado de estas infraestructuras son responsables 25 profesionales, de los que nueve son personas con discapacidad pertenecientes a la plantilla de Integra CEE.

Ejemplo de inclusión laboral

Este servicio supone un claro ejemplo de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, demostrando que la diversidad “siempre suma y nunca resta”, tal y como asegura Manuel Murillo, gerente de Integra CEE en Andalucía. En su opinión, constituye un modelo a seguir para “sensibilizar a la ciudadanía, romper barreras y eliminar los prejuicios que aún hoy rodean a las personas que pertenecen a este colectivo”. Y qué mejor lugar para hacerlo que las playas de la ciudad de Málaga, por donde pasan miles de bañistas cada año.

Paco Abolafio, uno de los profesionales de Integra CEE y testigo de esta alta afluencia, destaca la satisfacción que experimenta al ver que los bañistas se muestran contentos y reconocen la importancia de su trabajo. Él es un claro ejemplo de reinvención vital y laboral. Ha sido pescador, ha trabajado durante más de 14 años en el sector de los congelados y también en el de servicios auxiliares. Hoy, con 64 años, cuenta orgulloso que lleva dos empleado como operario de limpieza en el servicio de playas. “El trabajo me da vida. No importa la edad para aprender cosas nuevas. Siempre es buen momento para renovarse”, cuenta.

Detrás de cada jornada de playa hay una planificación meticulosa en la que se coordinan horarios, rutas y turnos para que todo funcione como un reloj. El servicio de limpieza y mantenimiento empieza a las siete de la mañana y se extiende hasta las 22 horas, por lo que estos profesionales son también en muchas ocasiones los últimos en abandonar las playas.

Estos operarios trabajan en pareja, recorriendo los diferentes puntos del litoral en furgoneta. La ruta que realizan está dividida en dos zonas y comprende desde la playa de Guadalmar hasta La Araña. Juan Naranjo, miembro también del equipo de limpieza, se ocupa a primera hora de la mañana de la organización y carga en el vehículo de la maquinaria y de los diferentes productos necesarios para la prestación del servicio. A continuación, inicia el recorrido junto a su compañero desde la Malagueta y hacia las playas del este.

Juan destaca el engranaje y la buena coordinación del equipo. “Vamos todos a una”, afirma, al tiempo que incide con entusiasmo en la responsabilidad que para él supone formar parte del equipo de profesionales que hace posible que las playas de la ciudad se mantengan en perfecto estado.

Y es que la labor que realizan los profesionales de Talher e Integra CEE es fundamental para mantener las playas de Málaga con un nivel de calidad que contribuya a renovar anualmente algunos sellos y certificaciones como la Q de Calidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) o el distintivo de bandera azul en varias de sus playas urbanas.

Compromiso ambiental y medidas preventivas

Además de la inclusión laboral, el proyecto destaca por su compromiso ambiental. Y es que el objetivo no es solo mantener y limpiar las playas, sino hacerlo de una forma que sea respetuosa con el entorno y con quienes lo habitan.

La labor que realizan los profesionales de Talher e Integra CEE es fundamental para mantener las playas de Málaga con un nivel de calidad / La Opinión

Asimismo, medidas de prevención, como el uso de pulseras inteligentes para evitar golpes de calor, aseguran el bienestar de estos trabajadores, sobre todo durante los episodios de ola de calor como los vividos estas últimas semanas y en los que se recomienda extremar las precauciones a toda la población, especialmente a aquellas personas que desarrollan su labor profesional al aire libre y están expuestas a temperaturas extremas.

Cabe destacar que el uso de estos dispositivos tiene un elevado grado de aceptación por parte de la plantilla, que se siente más protegida durante su jornada laboral. Asimismo, estos profesionales disponen de la uniformidad adecuada contra el calor, como gorras y ropa de tejido transpirable.

