Sigue la isla infantil de calor en García Grana

El Ayuntamiento de Jerez proyecta crear calles sombreadas cubiertas de parras, un sistema que puede rebajar hasta 8 grados la temperatura ambiente.

Las parras, además, necesitan poco riego y, al ser de hoja perenne, en invierno están listas para dejar pasar el sol; aparte de que sus raíces no se meten donde nadie les llama y no causan problemas.

Todo son ventajas y, sin embargo, como saben una de las señas de identidad de los parques y jardines de Málaga es la abundancia de pérgolas sin nada encima: ni parras ni buganvillas ni otra clase de plantas trepadoras; desnudas como Eva y Adán, así que están instaladas en muchas zonas verdes sin utilidad alguna.

Es descorazonador que, teniendo el maravilloso ejemplo del centenario cenador de las glicinias en La Concepción, nuestro Consistorio esté en Babia en cuestión de aumentar la sombra con elementos naturales.

Eso sí, siempre se puede ser testigo de su deterioro, como la peligrosa pérgola del Parque de María Luisa, que cada año pierde uno o varios listones, de momento sin daños en los peatones; pero mejor no pasar por los alrededores.

Ojalá que el Ayuntamiento siguiera el ejemplo del Parque de Martiricos que, aunque fruto de un gigantesco error urbanístico, por lo menos proyecta un largo pasillo sombreado con thunbergias.

Detalle de una de las pérgolas que rodean el parque infantil, esta semana. / A.V.

En García Grana

Por eso, da mucha pena ver cómo, año tras año, a nuestro Consistorio le toca un pie la situación calorífera de un parque infantil en la plaza de la Biznaga, en la barriada de García Grana.

En Málaga hay muchos parques infantiles al sol, cierto; pero este cuenta en dos de sus lados con sendas hileras de una suerte de tendederos gigantes de colores; como si fueran a salir en una película de Almodóvar.

Se trata de pérgolas con estilo pero de una infrautilización que duele; en primer lugar, porque de haber sido recubiertas con alguna planta o lona, podrían dar sombra al parque infantil durante algunas horas al día, y con toda seguridad, a las familias que acompañaran a los niños.

Rejilla metálica con varios paneles rotos, en la zona de ocio vandalizada en García Grana. / A.V.

En segundo lugar, por el dispendio de dinero público: si tienen la misma utilidad que un paraguas sin tela, ¿para qué las compran?

Es el mismo e inexplicable sistema de cubrición que una zona de ocio, muy próxima y carcomida por los vándalos. La reja metálica del techo es otro elemento absurdo, al no cubrirse con nada, y además ya falta casi la mitad. En suma, islas de calor, una de ellas ‘infantil’, a tono con el ferragosto. Ánimo.

