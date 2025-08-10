Ángel Rodriguez Vergara: un trotamundos malagueño del comercio internacional

Ángel Rodríguez Vergara sonríe cuando le preguntan si tiene miedo al avión. Ha cogido cientos de vuelos, «y una vez, en un solo día, ocho», apunta. Sobre todo entre 1975 y los primeros años de este siglo, cuando se dedicó a fondo al comercio internacional, una rama que ni siquiera ahora, a punto de cumplir los 90 años, ha abandonado del todo: «Sigo haciendo mis pinitos», confiesa.

A su lado, Phileas Fogg, el viajero impenitente creado por Julio Verne, es un principiante: Ángel Rodríguez Vergara calcula que si se sumaran todos sus viajes ha dado la vuelta al mundo «unas veinte veces».

90 países ha visitado este malagueño cercano y cordial, que muestra a La Opinión una montaña de pasaportes. Como detalla, no daba tiempo a que caducaran: «No es que hubieran vencido, es que ya estaban rellenos».

Con sus padres y hermanos. Ángel Rodríguez Vergara es el primero por la derecha, junto a su madre, hacia 1940. / Archivo familiar

Ángel Rodríguez Vergara nació un 29 de febrero de 1936 y es el sexto de 11 hermanos del matrimonio formado por Juan Rodríguez Villar y Josefa Vergara Casero. Los veranos de su infancia los pasó en la finca familiar de Alhaurín de la Torre, a cargo de su padre.

Tenía unos 15 o 16 años y estudiaba en el Colegio de los Agustinos cuando, gracias a su tío Mariano Vergara, dio un giro a su vida que sería decisivo: «Mi tío me aconsejó que me preparara inglés, en una época en la que lo que se estudiaba era francés, y para practicar me iba al Parque». Allí, el azar le llevó a preguntar a un matrimonio británico que terminó pasando un mes en Málaga junto a su casa, mientras él hacía de cicerone, a cambio de marcharse él a Londres dos meses.

El adolescente malagueño en su primera estancia en el extranjero, en Inglaterra, en 1952, adonde acudió para aprender inglés. / Archivo familiar

Ocurrió en 1952, fue su primera salida al extranjero y como curiosidad, conserva una foto que le hizo a la joven reina Isabel de Inglaterra durante un desfile, en el año de su coronación.

Como recuerda, en una ocasión en la Torre de Londres escuchó a una familia hablando, y notó con satisfacción que entendía todo; hasta que, al segundo, se dio cuenta de que hablaban en español.

En todo caso, regresó a Málaga con un buen nivel de inglés y pudo entrar en el departamento de extranjeros del Banco Coca, que dirigía su tío Mariano Vergara y que tenía la sede en la calle la Bolsa. «A los dos años me hice cargo del departamento; mi tío era un buen director y daba muchas facilidades a los exportadores».

Fue en este departamento cuando comenzó a tomar iniciativas propias por las que se llevaba comisión porque, como resalta, era «un buscavidas».

Comercio exterior

A los cinco años, se buscó unas prácticas en el Westminster Bank de Londres y más tarde en un banco suizo de Berna. Al regreso de Suiza, y como no se veía de nuevo en Málaga decidió dejar la banca para trabajar en el comercio internacional. En los comienzos, con artículos de su suegro, que tenía una corsetería en calle Calderería. Su primer encargo fue un modelo de sostén que envió a Alemania. Ángel se había casado, en 1959, con Pilar Díaz Criado, la hija del comerciante.

Tras la experiencia con el negocio de su suegro confiesa que se animó y empezó a viajar, casi siempre por cuenta de exportadores malagueños. «Al principio exportaba de todo, hasta máquinas de construcción. Hice un viaje por el Cercano Oriente y recuerdo que llevaba una cartera que me hice, con las diferentes divisas».

Ángel Rodríguez Vergara, en un acto oficial en China en los años 80. / Archivo familiar

A partir de ahí, empezó a recorrer el mundo: Singapur, Rusia, Malasia, Guatemala, Ucrania, Irak, casi toda Europa, Vietnam, el Sahara Occidental, Sudáfrica, Turkmenistán, Arabia Saudí ... El comerciante malagueño ha estado en todos los continentes salvo en Oceanía, y entre sus estancias más largas, un año en Nueva York.

Por cierto que en la ciudad estadounidense, mientras trabajaba para la empresa antequerana Riolita, tuvo la oficina en la planta 72 de una de las desaparecidas Torres Gemelas.

Otro trabajo peculiar, por ejemplo, fueron los tres meses que pasó trabajando en Caracas, Venezuela, para la famosa Rumasa, que había comprado una empresa de maquinaria para obras públicas.

Si tuviera que escoger un país de los muchos que ha conocido, no duda en responder: Canadá.

China y los idiomas

A Ángel Rodríguez Vergara le une además una relación muy especial con China, un país que ha visitado en unas 30 ocasiones. De hecho, confiesa que no tiene 13 sino 14 nietos, porque la número 14 es la hija china de su socio en aquel país, que cuando tenía 10 años la envío una temporada a Málaga, «y me llamaba abuelo».

El año pasado, con su amplísima familia, incluida su mujer, Pilar Díaz Criado, con la que lleva 65 años casado. / Archivo familiar

Su interés por China le ha hecho no sólo aprender chino, sino también escribir, recientemente, una gramática china, pensada para quienes quieren aprender tan laberíntico idioma con la transcripción al alfabeto occidental (se conoce como ‘pinyin’).

En cuestión de idiomas domina siete, entre ellos, además del chino, el alemán y el ruso. Cada día los estudia y no deja de leer y de escribir libros sobre sus andanzas, y hasta una novela.

El año pasado tuvo además la satisfacción de celebrar las Bodas de Platino, 65 años, con su mujer; arropado por su familia. Un ejemplo para todos de este incansable viajero por la vida.