Bajan un 77% las sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza en Málaga

Cada vez son menos las actuaciones que debe llevar a cabo la Policía Local de Málaga para llamar la atención por las infracciones ciudadanas que ensucian la ciudad. Los apercibimientos, multas y sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza en la capital malagueña han bajado un 77% en cuatro años, según se desprende de los datos del Ayuntamiento de Málaga referentes a las intervenciones realizadas por los agentes en esta materia.

De hecho, la caída de estas infracciones ha sido contundente si se atiende a las cifras registradas en los cuatro últimos ejercicios anuales completos. En 2021 fueron 1.069; en 2022 bajaron hasta las 882; en 2023 se quedaron en 570; y en 2024 cayeron hasta las 244.

Es más, el dato del año pasado se traduce en que ni siquiera llegó a una al día la media de las actuaciones para contrarrestar el comportamiento de los ciudadanos por ensuciar la ciudad. Y esta notable reducción de las conductas incívicas queda especialmente de manifiesto si se tiene en cuenta que cuatro años antes -en 2021- rondaban las tres diarias las intervenciones policiales por este motivo.

Igualmente, la tendencia ‘tranquila’ de 2024 se está manteniendo en el vigente 2025. Durante los cinco primeros meses de este año, se han registrado 103 actuaciones por incumplimientos de la ordenanza municipal de limpieza. Y, como ya sucedió en la anualidad anterior, la media está por debajo de una al día. Eso sí, los cinco primeros meses de 2024 fueron ‘mejores’ en este sentido, ya que solo ascendieron a 66 las infracciones registradas.

Por distritos

Si se atiende a las 103 intervenciones realizadas entre enero y mayo de este año, una de cada cuatro se registró en el Distrito Centro, dónde se totalizaron 28. Cinco de ellas fueron por arrojar a la vía pública residuos tales como colillas, cáscaras, papeles o chicles; cuatro por pintadas; tres por escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la calle; y otras tres por arrojar desde balcones y terrazas cualquier tipo de residuos.

El segundo distrito con más sanciones fue Churriana, con 17. Y de ellas, siete desobedecieron la prohibición de «lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, así como cambiar aceites y otros líquidos de automoción».

En esos cinco meses, el resto de incumplimientos de la ordenanza de limpieza se repartieron con once en Carretera de Cádiz; diez en Distrito Este; ocho tanto en Puerto de la Torre como en Cruz de Humilladero; siete tanto en Bailén-Miraflores como en Teatinos; cuatro en Palma-Palmilla; dos en Ciudad Jardín; y una en Campanillas.

Meses de verano

Los incumplimientos de la ordenanza de limpieza se producen con bastante más frecuencia durante los meses de verano. Así se refleja en las estadísticas acumuladas por el Ayuntamiento de Málaga, desde 2021 hasta ahora. Por ejemplo, en 2024 se produjeron entre julio y septiembre un tercio -80- de las 244 intervenciones realizadas por la Policía Local el año pasado.

Los datos son especialmente significativos en 2021, cuando entre junio y septiembre se registraron casi 600 infracciones, más de la mitad de las 1.069 de aquel año.

«Contradicen al PP»

Todos estos datos -desde 2021 a 2025 y desglosados por distritos- fueron facilitados por el Ayuntamiento de Málaga al grupo municipal de Con Málaga, tras ser solicitados por su portavoz adjunta y coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas.

A este respecto, Morillas destacó que «las multas por comportamientos incívicos sancionables por incumplimientos de las ordenanzas de limpieza han caído drásticamente».

Y, a su juicio, tales datos «contradicen las afirmaciones del equipo de gobierno del PP en las que responsabilizan a la ciudadanía de la suciedad en los barrios».

Asimismo, Morillas consideró que «culpar a la ciudadanía es una estrategia simplista y evasiva que intenta desviar la atención de las responsabilidades de gestión municipal: planificación de servicios, limpieza urbana, frecuencia de recogida, dotación de recursos humanos y materiales, etcétera».

«El equipo de gobierno del PP no ha presentado ningún estudio, informe o estadística que demuestre que la ciudadanía se comporta ahora peor que antes. Si hay una percepción generalizada de suciedad en Málaga, y los datos no apuntan a un aumento del incivismo, cabe preguntarse dónde está el problema: ¿ha disminuido la eficacia del servicio de limpieza?, ¿se han recortado medios?, ¿hay fallos en la planificación?», insistió la concejala de la confluencia de izquierdas Con Málaga.

En su opinión, «la ausencia de un análisis riguroso por parte del Ayuntamiento de Málaga y el uso de argumentos populistas y sin base como ‘la gente es guarra’ evitan asumir responsabilidades propias». «Lejos de crecer, el incivismo se ha reducido notablemente según las propias cifras municipales», reiteró Toni Morillas.