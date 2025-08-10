La CIAF detecta "deficiencias" en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid

El incidente del AVE Málaga-Madrid que descarriló en la boca del túnel de Álora por los desprendimientos que provocaron las fuertes lluvias de la dana de octubre será finalmente investigado. Así lo ha notificado recientemente la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un pequeño informe que adelanta que el foco de las pesquisas se han puesto en las comunicaciones internas entre el personal del primer tren que detectó un bache en el mismo punto del suceso, el centro de control y el del convoy finalmente afectado, cuyos 291 pasajeros resultaron ilesos.

La CIAF, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recuerda que la decisión de investigar o no el suceso se había aplazado hasta que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aportara la transcripción de esos diálogos. Una vez recibidos y analizados, el pleno de la comisión comunicó a la propia Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y a Renfe «las deficiencias observadas en esas conversaciones». Finalmente, el incidente se trató en la reunión de la Mesa de Intercambio de Experiencias (MIEX) del pasado 25 de junio, donde se concluyó que «con la información recopilada sobre las consecuencias del suceso requerían formalizar una investigación».

Según la propia comisión, las intensas lluvias provocaron el 29 de octubre del año pasado un desprendimiento de tierras que obstaculizó la vía 1 en la boca del túnel de Álora que permite atravesar el Desfiladero de los Gaitanes y despejar el camino hacia Antequera. A las 12.08 horas, el tren impactó con los sedimentos y esto provocó que el primer bogie (par de ruedas) de la locomotora descarrilara. Antes de que esto ocurriera, un tren anterior informó de un bache en ese mismo punto, por lo que el centro de control ordenó limitar la velocidad en el mismo a 200 km/h, indicación «cumplida por el tren afectado», aunque finalmente se produjo «una considerable acumulación de tierra arrastrada ante la boca del túnel».

El tren, con salida de Málaga a las 11.57 horas y llegada prevista a Madrid a las 14.50 horas, circulaba con 291 viajeros a bordo. Sin embargo, según el operador ferroviario, no hubo que lamentar daños personales y «los viajeros serán transbordados a otra composición enviada desde Málaga».