"Tenemos que intentar ir por delante del crecimiento de Málaga y provincia"

¿Hasta qué grado es el Puerto de Málaga un referente estatal en lo que va de 2025?

En la última reunión del Consejo de Administración analizábamos los números del primer semestre y los números hablaban por sí mismo. Cierto termómetro lo aporta ver que las exportaciones con contenedor han aumentado durante este periodo un 78%, si lo comparamos con 2024. Pero no hay duda de que somos el puerto que porcentualmente más crece de toda España. En este momento estamos en un récord absoluto de unos 2 millones de toneladas, unos 200.000 contenedores, en cuanto a las cifras provisionales al cierre del mes de junio. Y en cruceros, en este periodo, también hemos alcanzado un aumento del 25,5% sobre el ejercicio anterior.

¿Afectarán los nuevos aranceles de EEUU a lo que pueda suceder en los próximos meses, en la segunda mitad del año?

Nosotros tenemos un servicio directo con Estados Unidos, que se llama Emusa. Es una línea de transporte marítimo de Mediterranean Shipping Company (MSC), que conecta el Mediterráneo con la costa este, con ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia o Savannah. Es llamativo que hayamos crecido tanto en los primeros meses de este año. En parte es por esta conexión directa. Una opción es que las empresas hayan querido anticiparse a los aranceles y han forzado la adquisición de productos como el aceite de oliva. Ya veremos cómo evoluciona todo durante el segundo semestre. Por ahora, el dato alcanzado está ahí.

¿Cuál es la primera asignatura pendiente de la Costa del Sol ante unos crecimientos continuados y tan significativos?

Tenemos que ir por delante. Las administraciones tienen que intentarlo. Ir por delante de la demanda. Hace cuatro años ya vimos el potencial que teníamos como recinto portuario. Y desde entonces hemos avanzado en la ampliación del muelle 9 y la generación del muelle 8. En cuanto a ferrocarriles, carreteras... Si no nos anticipamos vamos a generar un colapso. La planificación a medio y largo plazo es fundamenta. No podemos actuar de forma reactiva. Qué decir de la creciente conectividad del Aeropuerto. A nosotros también nos beneficia y nos permite crecer. De hecho, ya estamos cerrando acuerdos de cara a 2026 y 2027 con navieras que nos han incluido como puerto base.

Un buque de mercancías en el puerto de Málaga / L.O

Ustedes han apostado asimismo por incorporar al recinto portuario un importante festival de música, como es el Brisa Festival. Y las grandes pruebas deportivas, que también ejercen de escaparate promocional de la ciudad, transitan en muchas ocasiones por las áreas portuarias que conectan directamente con las grandes arterias urbanas de Málaga.

Como Autoridad Portuaria tienes siempre cierta responsabilidad social. A veces damos otros servicios, en efecto. Y tenemos importantes retos por delante que aún destacarán más esa vocación de servicio a la que solemos aludir. Por ejemplo, acabamos de poner en marcha la licitación de una nueva subestación eléctrica para dar suministro a los barcos. Estamos en pleno proceso de contratación para traer energía desde El Perchel. Será un paso muy importante, que viene además de la mano de las nuevas normativas que impone Bruselas.

¿Qué otras novedades van a poder detectar los usuarios del Puerto de Málaga en un futuro?

Otra inversión importante permitirá dotarnos del Sistema de Entradas y Salidas, a modo de sistema informático a gran escala, que viene planificado por la Unión Europea, de manera que se pueda realizar el seguimiento automático de los movimientos de viajeros de terceros países, en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Tiene como objetivo mejorar la seguridad en la Unión Europea. Es el sistema que ya utiliza la Policía Nacional en los aeropuertos y permitirá en definitiva dotarnos de un mejor control de los pasajeros.

No podemos hablar de un recinto portuario, el más importante de la provincia, sin mencionar la evolución pesquera que con los años ha experimentado. ¿Qué planes tienen de futuro en este caso?

En la nueva lonja hemos retomado la actividad pesquera. Acabamos de abrir un centro de expedición de moluscos y considero personalmente que la zona pesquera tiene un cierto futuro. Sobre todo en cuanto a la necesidad de no perder la tradición marinera que nos distingue. En este momento habrá en nuestro recinto pesquero una docena de barcos de artes menores. El potencial de esta parte del Puerto de Málaga pasa por unir turismo y actividad tradicional. Es de momento el objetivo de algo que nos gustaría hacer.

