Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano

Los siete embalses de la provincia mantienen almacenados más de 331 hectómetros cúbicos en este momento. Apenas han cedido el 10% del caudal que mantenían a principios de este mismo verano, en los últimos días del mes de junio. Llama especialmente la atención la situación del que tiene mayor capacidad de almacenamiento, el de La Viñuela, que gracias a las medidas restrictivas y el uso de aguas regeneradas en el regadío intensivo existente en la comarca de la Axarquía se encuentra al 47% de su capacidad, con 77 hectómetros cúbicos de agua que suponen el triple de los 27 que acumulaba hace justo un año.

Duchas cortadas o con limitación de uso, con lavapiés y otros dispositivos como alternativa de ahorro, riego de aguas recicladas en parques y jardines o el funcionamiento a pleno rendimiento, ahora sí, de la desaladora de Marbella son algunas de las novedades para un verano que es de récord en cuanto a disminución de los caudales usados desde los pantanos. Y eso que la Junta de Andalucía ha aumentado respecto a 2024 la dotación para riegos desde las cabeceras del Guadalhorce o desde la propia presa axárquica.

Son algo más de 35 hectómetros cúbicos los consumidos en las últimas cinco semanas, que establecen una marca inédita, como señalan los técnicos públicos consultados por este periódico en ambas mancomunidades del litoral. De otra forma, sería imposible que los pantanos llegasen a agosto, como lo están en este momento, al 54% de capacidad en cuanto a la media provincial.

Recordemos que hace justo un año los siete pantanos de la provincia encaraban la segunda semana de agosto con apenas 130 hectómetros cúbicos, unos 200 menos que ahora. El esfuerzo de las administraciones autonómica, provincial, comarcales y locales es más que importante. Y también el Gobierno central mantiene su compromiso de dotar a la comarca de la Axarquía con una segunda desaladora para un territorio especialmente azotado por la reciente sequía. Hasta tres años con déficit llevó al subtropical al mínimos históricos de productividad. Y en la misma situación se encontraba el olivar no sólo de esta parte de la provincia.

Estado de los otros embalses

La presa que mayor porcentaje de agua atesora es la de La Concepción, que inició el verano prácticamente llena. Sus limitaciones de capacidad, con apenas 57 hectómetros cúbicos, la dejan lejos de los pantanos que mayor agua aportan al cómputo provincial. En este otro rango se encuentra el embalse de Guadalteba, con 82 hectómetros cúbicos justo ahora, al 53%, frente a los 24 del año pasado por estas fechas.

Por detrás de los 77 hectómetros de la Viñuela encontramos, también por delante del volumen total de La Concepción, los 53 hectómetros que suma la presa del Guadalhorce, al 42% y muy por encima de los escasísimos 17,6 hectómetros que mantenía hace 12 meses. No menos importante son en el registro provincial los 46 hectómetros que arroja el pantano del Conde de Guadalhorce, que sigue casi al 70% de su capacidad total (66,5 hectómetros). Mantenía este último menos de 20 hectómetros hace un año.

Los expertos consideran que las lluvias de marzo dieron una tregua a la situación de sequía para todo el próximo invierno. Pero recuerdan que es importante que no se baje la guardia. En este contexto, las administraciones no dejan de invertir. En los últimos días se ha remarcado por parte de la Diputación el esfuerzo, por ejemplo, que se mantiene por reducir la salinidad en los caudales que usa el campo axárquico, procedentes de los terciarios de las depuradoras. Y también se acaba de firmar un acuerdo entre esta administración provincial y los ayuntamientos de Málaga capital y Torremolinos para intensificar el uso de aguas regeneradas en zonas verdes de nuevos territorios, en las zonas limítrofes entre estos dos términos, como el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol o Guadalmar, con la Academia del Málaga CF como uno de los nuevos espacios con necesidades especiales para su mantenimiento.

Los dos embalses de menor aforo de la provincia se encuentran en el entorno de la capital. Casasola, en el término de Almogía, arroja un balance de 12 hectómetros almacenados, con lo que se encuentra al 57,5% de su capacidad total. Y la presa del Limonero roza el 60% también, con otros 13 hectómetros cúbicos, frente a los 4 que mantenía hace justo un año.