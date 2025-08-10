Visitantes
El Jardín Botánico de La Concepción suma más de 76.300 visitas en el primer semestre
La venta de entradas y servicios guiados en este periodo ha generado unos ingresos de más de 285.000 euros
EP
El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga ha cerrado el primer semestre del año, de enero a junio, con 76.331 visitas, sin contar a las personas que asistieron a eventos tanto privados como institucionales y bodas.
Los visitantes de pago han sido 62.225, según los datos consultados por Europa Press. El resto son los que acceden en el horario gratuito las tardes de los domingos.
La venta de entradas y servicios guiados en este periodo ha generado unos ingresos de 289.525,25 euros. Por otro lado, las otras fuentes de ingresos son el uso de espacios para eventos, la celebración de bodas civiles y los reportajes fotográficos.
Desglose
De las personas que sacaron entrada, 53.287 fueron como visita libre (sin servicio guiado), distribuidos en 34.522 con la tarifa ordinaria individual (5,20 euros), 587 de grupo (4,15 euros), 17.246 con la tarifa reducida individual (3,10 euros) y 932 con la reducida de grupos (2,05 euros).
En cuanto a los 8.938 que optaron por el servicio guiado, destacan los 5.241 escolares de centros educativos que conocieron el Jardín y participaron en los proyectos basados en la concienciación sobre la sostenibilidad medioambiental.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Málaga veta definitivamente la inscripción de nuevos pisos turísticos en 43 barrios