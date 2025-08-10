Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto

Agosto es un mes muy especial en Málaga, ya que, todos los años, un importante porcentaje de pueblos y ciudades de la provincia celebran su feria, como es el caso de la capital, que conmemorar la Reconquista de Málaga por los Reyes Católicos y su incorporación a la Corona de Castilla en 1487, tras cuatro intensos de meses de asedio, la conocida como 'toma de Málaga', que fue uno de los últimos y sangrientos episodios de la conquista del reino nazarí de Granada.

Desde la Feria de la Virgen de la Cruz en Benalmádena, pasando por la Real Feria de Agosto de Antequera y llegando a la Real Feria de Pizarra, son muchos los pueblos y ciudades de la provincia que cuentan con sus propias ferias y festividades en agostos, algunas incluso con sus propias peculiaridades.

Benalmádena

Este municipio celebrará del 13 al 17 de agosto la Feria de la Virgen de la Cruz, en honor a la patrona de Benalmádena Pueblo. Esta celebración, que tiene lugar en el Recinto Ferial Los Nadales, contará con actividades y eventos para toda la familia, como las actuaciones de María Toledo, Mago de Oz o Jose Manuel Soto, programadas para los días 13, 14 y 15 de julio respectivamente. Por otro lado, el Día del Niño, será el 15 de agosto, y, como es costumbre, los precios de las atracciones se verán reducidos.

La feria de Benalmádena también cuenta con una versión diurna que durará del 15 al 17 de agosto: La Feria de Día. Este evento contará con la Plaza de las Tres Culturas como epicentro, y contará con múltiples actividades desde las 11 de la mañana, como chocolatadas, juegos, degustaciones y actuaciones de grupos como Rompeolas y Trueno Azul.

Procesión de la Virgen de la Cruz / L.O.

Coín

Este municipio también cuenta con su feria propia: la Feria de Agosto, que empezó el 8 de agosto y tendrá lugar hasta el 15. Todos los años finaliza ese día, pues coincide con el día de la patrona de Coín por la que se celebra la feria: Nuestra Señora de la Fuensanta, y Carlos III, en 1765, concedió al municipio el beneficio de celebrarla.

La feria cuenta con extenso programa de actividades, como concursos, eventos deportivos, actuaciones de artistas como Javi Medina o el coplero Sergio Pérez, además del Día del Niño, que será el miércoles 13. La feria terminará con una misa multitudinaria en la Plaza Bermúdez de la Rubia, en honor a la patrona de Coín.

La Feria de Agosto de Coín / L.O.

Cómpeta

Cómpeta celebrará el 15 de agosto La Noche del Vino, una fiesta que comenzará con la pisa tradicional de la uva de los campos de Competa en la plaza de la Vendimia. Se trata de una celebración que tiene sus orígenes en la despedida que, antiguamente, realizaban los campesinos cuando se marchaban a los cortijos para la recogida de la vendimia.

A lo largo del día, los asistentes de esta típica fiesta serán testigos de múltiples actividades, como el festival de Cante Flamenco y el mercado de artesanos, que contará con puestos de bisutería, velas artesanales, cristal y tejidos.

La Noche del Vino de Cómpeta / L.O.

Benadalid

Este 23 de agosto, a las 20.00 horas, Benadalid celebrará su tradicional Fiesta de Moros y Cristianos, en honor a su patrón, San Isidoro. Este festejo, que ya fue celebrado en Benalauría el primer fin de semana de agosto, cuenta con muchos años e historia a sus espaldas, pues se trata de una representación teatral recitada en verso que recrea una auténtica contienda bélica en recuerdo de la rebelión mudéjar de 1501.

La acción se desarrolla en dos días, en el primero vencen a los moros, y en el segundo se puede ver el triunfo de los cristianos y la conversión de los infieles. El acto se celebra en un escenario natural, en los alrededores del castillo, y participan la mayoría de sus habitantes.

Benarrabá

Benarrabá está preparándose para celebrar su Semana Cultural este año, que se desarrollará entre los días 11 y 16 de agosto. Entre los planes para todos los públicos que tiene el municipio, se pueden encontrar atracciones de agua en la piscina municipal, teatros, encuentros gastronómicos, fútbol y bailes infantiles, e incluso la X edición del Festival Flamenco, programado para el viernes 15 a las 22.30 horas.

Vecinos de Benarrabá celebrando la Semana Cultural. / Ayuntamiento de Benarrabá

Antequera

Por su parte, Antequera ya se encuentra con los preparativos de la Real Feria de Agosto que se celebrará del 20 al 24 de agosto. Se trata de una de las ferias más antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 1748, cuando el rey Fernando VI concedió a Antequera el privilegio de celebrarla.

Esta feria se inaugurará con un alumbrado oficial, y contará con fiestas y acontecimientos dirigidos a todo tipo de público. Entre los artistas que realizarán actuaciones durante estos días se encuentran Mago de Oz, Marta Santos y Paco Candela, que tendrán sus espectáculos los días 21, 22 y 24 de agosto, respectivamente.

Además, Antequera durante estos días contará con una gran cantidad de eventos, como la X edición Concurso Nacional de Porra Antequerana, que será el viernes 22 de agosto a las 11.00 horas, el X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto, que será el 23 de agosto a las 12.30 horas.

La feria de Antequera. / L.O.

Benahavís

Benahavís tiene también programada su propia feria para el mes de agosto de este año. La Feria y Fiestas de Benahavís se celebrará del 14 al 17 de agosto en honor a la Patrona de la localidad, la Virgen del Rosario, y contará con diversos espectáculos y actividades para sus visitantes. Para empezar, el día 14 se inaugurará la feria con el encendido del alumbrado a las 21.30 horas, y contará con un pasacalle inspirado en los personajes de la película 'Bichos'.

Entre otras actividades programadas, están los juegos infantiles del sábado 16 a las 13.00 horas o el Día de la Parrillada, que incluirá una degustación gratuita para todos los asistentes y que tendrá lugar también el día 16, pero a una hora más tarde.

Cartajima

Cartajima ya se está preparando también para los festejos de su municipio. En primer lugar, vendrá la Semana Cultural, que tendrá lugar del 10 al 13 de agosto. Inmediatamente después, del 14 al 16, llegará la Feria y Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Durante la Semana Cultural, habrá muchas actividades distintas, pero el lunes 11 será un día verdaderamente especial para los más pequeños, pues habrá un desayuno colectivo infantil en el restaurante de la piscina municipal, y por la tarde se llevará a cabo un pasacalles y el espectáculo 'El Rey León', en la Plaza Virgen del Rosario. Por su parte, la feria contará también con múltiples eventos, como la fiesta de la espuma de la tarde del 14 de agosto y el pregón de las fiestas a las 10 de la noche del mismo día.

Cena colectiva en la Plaza Virgen del Rosario de Cartajima / L.O.

El municipio de Torrox celebrará también su propia feria con El Morche 2025, que se celebrará del 13 al 17 de agosto y que contará con las actuaciones musicales gratuitas de María Peláe (jueves 14) y Joana Jiménez (sábado 16), entre otros.

De igual modo, esta feria contará con música de baile con la Orquesta D'Vértigo entre otros artistas y estarán durante toda la noche. Para el último día, y pensado como el broche de oro de la celebración, se tiene programada una procesión marinera de la Virgen del Carmen.

Un concierto de la Feria de Torrox. / L.O.

Pizarra

Pizarra también organizará su Real Feria este agosto, que será en honor a Nuestra Señora de la Fuensanta. Será del 14 al 18, y el encendido ocurrirá a las 10 de la noche del primer día. Para estos días, el municipio contará con diferentes actividades y eventos, como el Día de la infancia, que será el sábado 16 y ofrecerá precios reducidos durante toda la noche, o un desfile de moda flamenca, donde se repartirán premios al mejor traje y se elegirá a miss flamenca y a míster y miss infantil flamencos de 2025.

En el caso de esta feria, el lunes 18 será la Noche en Blanco y, como su nombre lo indica, se recomienda llevar una prenda de ese color. A partir de las 22.30 horas se tienen programadas múltiples actuaciones y eventos, como la del grupo de baile Karina o, más tarde, a las 04.00 horas, una jornada de fuegos artificiales.