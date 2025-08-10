Transporte urbano

Las obra del futuro carril BUS-VAO de acceso a Málaga, al 70 por ciento

Para realizar este trabajo será necesario el corte puntual de la MA-20, si bien se realizará en horario nocturno

Carril BUS-VAO en las inmediaciones del PTA.

Carril BUS-VAO en las inmediaciones del PTA. / Alex Zea

Las obras del futuro carril BUS-VAO de Málaga se encuentran muy próximas a alcanzar el 70% de ejecución, ha avanzado la Junta de Andalucía, que ha anunciado que este lunes se colocará la estructura principal del proyecto.

La estructura en cuestión -una viga cajón metálica de tres tramos, con un vano central de 32 metros y dos laterales de 16,25 metros cada uno- es la más importante de la plataforma BUS-VAO de acceso a la capital malagueña por la A-357.

La viga central del carril, reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación, ha de ir sobre la autovía de circunvalación MA-20, que permanecerá cortada unas horas, según ha explicado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Ampliación de la calzada

Las actuaciones para habilitar el BUS-VAO incluyen, además, la ampliación de la calzada derecha de la autovía del Guadalhorce (A-357) en sentido Málaga, que ganará con ello un carril más.

Este carril adicional se construye reutilizando la mediana y ampliando las seis estructuras existentes, en cuatro de ellas ya están finalizados los trabajos.

La futura vía tendrá una longitud de 2,1 kilómetros y se extenderá desde el enlace de acceso al Hospital Universitario Virgen de la Victoria y calle Jiménez Fraud hasta la avenida de Blas Infante, a la altura de la glorieta de la plaza Manuel Azaña.

Inversión

Con una inversión de 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation, contar con el carril BUS-VAO supondrá "un paso importante en la movilidad sostenible de Málaga", precisa la Consejería de Fomento.

Además, permitirá que se eleve la competitividad, la velocidad comercial y las prestaciones de las líneas de autobuses de Málaga, abundan desde la administración.

Corte puntual

Para realizar este trabajo será necesario el corte puntual de la MA-20, si bien se realizará en horario nocturno para afectar lo menos posible a la circulación en un punto de la ciudad con un tráfico de hasta 150.000 vehículos al día.

Las actuaciones preparatorias comenzarán a las 22:00 horas del lunes 11 de agosto y tres horas después, a las 1:00 horas del día 12, se colocará la viga con dos grúas de 200 toneladas cada una. Posteriormente, a las 0:00 horas de los días 13 y 14 de agosto se colocarán los tramos laterales de la estructura que se ensamblarán al tramo central.

