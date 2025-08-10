El Real de la Feria contará por primera vez con cámaras de videovigilancia

El Real del Cortijo de Torres contará por primera vez con cámaras de videovigilancia durante la semana de Feria. Además de las 68 cámaras que hay distribuidas por el entorno del Centro Histórico, este año serán desplegados otros 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres (avenidas principales y zonas de paradas de autobús y taxis, entre otras ubicaciones), para lo que se cuenta con la pertinente autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía.

A estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones que sobrevolarán todos los días de Feria el entorno del Real para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran.

Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061, cuya coordinación será abordada con Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad prevista para este próximo lunes. El operativo especial se desarrollará entre el viernes 15 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo pirotécnico, y el domingo 24 de agosto.

Plan Municipal de Emergencia

En cualquier caso, los días previos al comienzo de la Feria se realiza una fase de control de los espacios. Igualmente, el Plan Municipal de Emergencia permanecerá activado de forma parcial desde la mañana del 2/5 viernes 15 hasta la mañana del lunes 25 de agosto. Además, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Centro Municipal de Emergencia del Ayuntamiento.

Por otro lado, ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán coordinadas y se distribuirán por sectores en los puntos de gran afluencia de público para evitar solapamientos y llevar a cabo de ese modo un servicio más óptimo y eficaz.

De nuevo, en esta edición se constituirán dos Centros de Coordinación Policial con presencia de miembros de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía: uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real.