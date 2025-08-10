Estos son los servicios especiales de transporte interurbano durante la Feria de Málaga

Queda menos de una semana para la Feria de Málaga y una de las mayores preocupaciones durante su celebración es cómo llegar a ella. Para facilitar el desplazamiento, las líneas de autobuses interurbanos serán reforzadas durante estas fecha, poniendo a disposición de los malagueños y visitantes 93.830 plazas de autobús adicionales.

Los Servicios Especiales del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) estarán operativos entre el 16 y el 23 de agosto, y conectarán el Cortijo de Torres desde los núcleos de Benalmádena Costa, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Las Lagunas de Mijas, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Pinos de Alhaurín, Álora, Pizarra, Colmenar, Cártama Pueblo, Cártama Estación, Casabermeja y La Redonda, Alhaurín el Grande, Coín, Riogordo, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.

Servicios Especiales

Los Servicios Especiales Feria de Málaga 2025 son los siguientes: M-410 Feria de Málaga-Cártama; M-421 Feria de Málaga-Torremolinos-Benalmádena; Costa M-424 Feria de Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos de Alhaurín; M-426 Feria de Málaga-Fuengirola-Las Lagunas (Mijas) M-428; Feria de Málaga-Rincón de la Victoria M-429; Coín-Alhaurín el Grande-Feria de Málaga M-430; Valle de Abdalajís-Álora-Pizarra-Málaga; M-450 Villanueva de la Concepción-Casabermeja-Feria de Málaga; M-451 Feria de Málaga-Colmenar-Riogordo.

Además, al coincidir que el viernes 15, previo al inicio de la Feria, es festivo nacional, las siguientes rutas tendrán horarios especiales para los días 15 y 16 de agosto: M-110 Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa: tanto el día 15 (festivo) como el 16 (sábado y primer día de Feria), la ruta funcionará como un día laborable, con 76 expediciones completas y amplitud horaria desde Málaga de 06.00 a 03.00 horas, y desde Torrenueva (Benalmádena Costa) de 06.00 a 04.00 horas.

M-160 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar: el viernes día 15 la ruta contará con 52 expediciones desde Málaga de 06.45 hasta las 04.00 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) con 49 expediciones de 06.55 a 02.32 horas.

Sercicios nocturnos

De esta forma, los servicios nocturnos que habitualmente prestaría la ruta M-168 este día quedan englobados en la ruta M-160. El sábado día 16 la ruta contará con 46 expediciones desde Málaga de 06.45 hasta las 23.30 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) con 44 expediciones de 06.55 a 23.12. A partir de estas horas se pondrá en servicio la ruta M-168 M-163 Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios. Esta ruta, que habitualmente cuenta con 10 servicios de lunes a viernes laborables, funcionará también los días 15 (festivo) y 16 de agosto (sábado).

La ruta nocturna M-168 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar funcionará todas las noches del 16 al 23 de agosto, con salidas desde Muelle Heredia a las 00.15, 00.50, 01.25, 02.00, 03.10 y 04.00 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) a las 23.56, 00.42, 01.17, 02.02 y 02.32 horas.

"Este año mejoramos notablemente el número de plazas y de frecuencias, continuando en la línea del Gobierno andaluz de seguir apostando por el transporte público y sostenible, al mismo tiempo que contribuimos a evitar que los malagueños hagan uso del vehículo privado en unos días en que no es recomendable su uso", ha indicado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, junto al director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga.