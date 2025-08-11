Málaga en alerta amarilla: la Aemet prevé más de 38 grados

El calor continúa una semana más asfixiando a gran parte del país. Una ola de calor que ya es la más larga desde que se tienen registros y se prevé quecontinúe al menos hasta el próximo miércoles.

Las altas temperaturas han disparado los termómetros en casi todas las comunidades autónomas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas las autonomías —menos Asturias— están en avisos amarillos, naranjas e incluso rojo (en Zaragoza) en los próximos días.

Y es que seguirán alcanzando valores de entre 37 y 39 grados de forma generalizada en el interior peninsular, que se extenderán también al entorno del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 grados, según estas predicciones.

Por su parte, en Andalucía, las máximas podrán situarse por encima de los 42 grados y se podría superar este umbral en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, donde esta jornada sería la más calurosa del episodio, ha avisado la Aemet.

Sin embargo, Málaga capital se escapa de los avisos, pero no del calor. Tanto la capital como la provincia rebasarán los 30 grados, sobre todo en el interior. Municipios como Álora y Coín alcanzarán los 37 grados, mientras que el martes se espera que lleguen a los 38 y el resto de la semana volverían a registrarse los 37.

El aviso amarillo en la provincia se activará este martes en Antequera desde las 13:00 hasta las 20:59 horas por temperaturas que esperan que lleguen a los 39ºC.

Tiempo en el resto del país

En el resto de Andalucía el aviso es naranja (riesgo importante) en grandes áreas de Córdoba, Sevilla y Jaén, donde se espera que las temperaturas alcancen los 42 grados y que lleguen a los 40 en zonas de Granada y Cádiz.

El aviso es naranja (riesgo importante) en amplias zonas de las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

En el archipiélago canario, amplias zonas de Gran Canaria se mantienen este lunes bajo aviso rojo, que alerta de un nivel de riesgo extremo, con temperaturas que llegarán a los 40 grados de máxima en las Cumbres de Gran Canaria, donde habrá mínimas superiores a los 30 grados; al igual que en el este, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en el norte de la isla se llegará a los 37 grados.

En el resto de las islas (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife) habrá áreas con avisos naranjas (riesgo importante) por las temperaturas elevadas.