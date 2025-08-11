De la Torre recibe a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, y otros ediles de la Corporación, ha recibido este lunes en el Ayuntamiento a un grupo de niños y niñas saharauis que han viajado a la provincia de Málaga para pasar el verano a través del programa 'Vacaciones en Paz'.

Este proyecto solidario posibilita la acogida temporal de 32 menores procedentes de los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia), de los que una decena permanecen en la ciudad de Málaga.

La Asociación Malagueña de Amistad con Pueblo Saharaui (AMAPS), junto con la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, organiza esta iniciativa que hace posible que niños y niñas saharauis vengan durante los meses de julio y agosto a Málaga y sean acogidos por familias.

En la recepción también han participado la presidenta de AMAPS, Isabel González, y el representante de la Delegación Saharaui en Andalucía, Sid Ahmed Dah Ali.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, colabora con este proyecto desde el año 2008. El Ayuntamiento ha destinado este año una subvención nominativa de 5.000 euros para sufragar los desplazamientos de estos menores.