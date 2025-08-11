Acogida
De la Torre recibe a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'
Da la oportunidad de acogida temporal a 32 menores procedentes de los campamentos de población refugiada en Tinduf, de los que una decena estarán en Málaga
EP
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, y otros ediles de la Corporación, ha recibido este lunes en el Ayuntamiento a un grupo de niños y niñas saharauis que han viajado a la provincia de Málaga para pasar el verano a través del programa 'Vacaciones en Paz'.
Este proyecto solidario posibilita la acogida temporal de 32 menores procedentes de los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia), de los que una decena permanecen en la ciudad de Málaga.
La Asociación Malagueña de Amistad con Pueblo Saharaui (AMAPS), junto con la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, organiza esta iniciativa que hace posible que niños y niñas saharauis vengan durante los meses de julio y agosto a Málaga y sean acogidos por familias.
En la recepción también han participado la presidenta de AMAPS, Isabel González, y el representante de la Delegación Saharaui en Andalucía, Sid Ahmed Dah Ali.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, colabora con este proyecto desde el año 2008. El Ayuntamiento ha destinado este año una subvención nominativa de 5.000 euros para sufragar los desplazamientos de estos menores.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano
- Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones
- Las obra del futuro carril BUS-VAO de acceso a Málaga, al 70 por ciento