Cuándo ver las Lágrimas de San Lorenzo en Málaga y los mejores lugares para disfrutarlas

Agosto trae consigo este mes uno de los acontecimientos más especiales para los amantes de la astronomía. Coincidiendo con la Luna del Esturión, esta semana el cielo volverá a su particular espectáculo: la lluvia de perseidas o las lágrimas de San Lorenzo.

Popularmente se las conoce como las Lágrimas de San Lorenzo, debido a la proximidad de su punto máximo de actividad al 10 de agosto, día de la festividad del mártir. Según la tradición cristiana, se busca un paralelismo en estas estrellas y que buscan evocar las lágrimas que el mártir vertió al ser quemado vivo en la hoguera.

Qué son las Perseidas

El nombre de Perseidas tiene su origen en la constelación de Perseo porque la mayoría de las estrellas fugaces, que cubren el cielo esos días de agosto, provienen de esa constelación.

Las Perseidas son partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle y que se cruzan en la órbita de la Tierra. Estas partículas colisionan con la atmósfera a una velocidad que alcanza los 200 km/h y temperaturas de más de 1000 ºC, produciendo ese característico espectáculo de luz.

Por lo que, teóricamente las estrellas no caen, sino que se trata de fragmentos de polvo y roca que se desintegran en la atmósfera.

Cuándo ver las perseidas

Las Perseidas se producirán el día 12 de agosto a las 22:00 horas hora peninsular. Por desgracia, la Luna acabará de pasar su fase llena, por lo que estará muy iluminada. Los mejores momentos para observar la lluvia en esos días serán justo después del ocaso, antes de que salga nuestro satélite o mientras se encuentre muy bajo en el cielo.

Aunque su momento de máxima actividad tiene lugar en las noches del 11 al 13 de agosto, las perseidas comienzan habitualmente a verse hacia el 17 de julio y terminan hacia el 24 de agosto.

Dónde ver las lágrimas de San Lorenzo

El lugar de observación puede ser cualquiera con tal de que proporcione un cielo oscuro. Es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión.

En Málaga, existen algunos lugares clave para poder ver este fenómeno.