Todo lo que debes saber de cómo ir a la Feria de Málaga en transporte público: líneas, precios y horarios

Málaga calienta motores para una de las semanas más importantes del año: su tradicional Feria. Una feria que tiene su epicentro en el Real Cortijo de Torres y en el Centro de la capital.

La movilidad es clave en estos días y es por ello que el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un dispositivo de tráfico para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y visitantes tanto a la Feria del Centro como al Real.

En concreto, el dispositivo de movilidad durante la Feria de Málaga 2025 incluye un refuerzo de los servicios de la EMT y taxis las 24 horas del día para favorecer el uso del transporte público, además de habilitar 3.535 plazas de aparcamiento en diferentes zonas del entorno de Cortijo de Torres.

Desde el Consistorio se recomienda reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público para los desplazamientos al Centro y a Cortijo de Torres.

Transporte público

La EMT incrementará sus servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% respecto a una jornada laborable y hasta un 70% en fines de semana y festivos La EMT un año más va poner en marcha un amplio dispositivo de servicios especiales y refuerzos, entre ellos suma la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20:00 horas que conectarán todos los distritos de la ciudad con el Real.

A ello hay que añadir la línea F que enlazará la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas. El dispositivo supone incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

Precios

Feria del Centro: Se podrán utilizar todos los títulos de transporte (tarjeta multiviaje, jubilado, estudiante, etc.) a los precios habituales que en la actualidad están entre el 50% y el 40% de bonificación, por lo que, si se utiliza la tarjeta multiviaje, el precio será de 0,50 euros.

El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

Feria de noche (a partir de las 20:00 horas): Los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de 2 euros. Será posible abonar el billete con tarjeta bancaria Visa, Mastercard o American Express en todos los autobuses de la flota.

Línea F: Conectará durante las 24 horas la Feria del Centro con el Cortijo de Torres. Tendrá un precio de 2 euros y será posible abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta bancaria.

Viernes, 15 de agosto

Se refuerzan las líneas en las horas anteriores al comienzo de los espectáculos de luminotecnia y el piromusical, así como durante y tras su celebración. Para el horario de tarde-noche se dispondrá una oferta especial que alcanzará las 90.000 plazas, adicionales al servicio convencional.

El servicio especial funcionará hasta las 3:00 horas, si bien se prolongará en caso de que resulte necesario.

Feria de Día

Las líneas que conectan con el centro de la ciudad se reforzarán y, además, se establecerá una línea especial que comunicará directamente el centro con el Real de la Feria, con cabecera en el lateral norte de la Alameda, entre las calles Larios y Puerta del Mar.

Además, en función de la demanda se potenciarán las líneas (4, 18, 19, 20 y 22) que durante el día y de forma ordinaria conectan directamente el Real con los distritos Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

Feria de Día en el Centro de Málaga. / Álex Zea

Noches de Feria

El horario oficial de las líneas directas nocturnas a la Feria es de 20:00 a 6:00 horas, aunque podría ampliarse en función de la demanda. La conexión con el centro de la ciudad está garantizada las 24 horas con la línea F. Todas las paradas con destino a Feria tendrán un distintivo especial.

Este año como novedad y para la mejora de la seguridad vial y peatonal en la explanada donde llegan y salen los autobuses en la Feria, la superficie de acceso de los autobuses se ha incrementado un 50% sobre la que había disponible en años anteriores.

Taxis

En el Real se habilitarán dos paradas que funcionarán las 24 horas: una junto a la portada principal de la Feria en la avenida de las Malagueñas y otra en la zona norte, en la avenida de Ortega y Gasset.

En cuanto al Centro Histórico, se mantendrán las paradas en Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

Vehículos VTC

Se establecerá una zona de subida y bajada de viajeros para este tipo de vehículos en la avenida de Ortega y Gasset, en el vial de servicio junto a la calle Flauta Mágica.

Aparcamientos

El Área de Movilidad ha habilitado un total de 3.535 plazas de estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del Real. Cada una de estas zonas de estacionamiento será fácilmente identificable por su denominación y su color de señalización.

Además, estarán vigiladas por personal controlador de aparcamientos. En Huerta de Correo (color azul) serán 870 plazas; en Teatinos (color blanco), otras 640; en Los Prados, cuyo color identificativo es el naranja, habrá un total de 350 plazas; y en otros emplazamientos, 1.600 plazas. Se recomienda el uso de las rondas de circunvalación para acceso a los mismos.

En paralelo, se habilitará en el Palacio de Ferias un aparcamiento exclusivo para motos con capacidad para 2.990 plazas. En esta ubicación también quedará reservado para el uso exclusivo de personas con movilidad reducida un total de 75 plazas.

Por su parte, los aparcamientos de la red de aparcamientos municipales situados en el centro de la ciudad y en su entorno (aparcamientos de la plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre) y que cuentan con un total de 5.066 plazas, permanecerán disponibles durante la Feria.

Asimismo, los de Carlos Haya, Cruz del Humilladero, Pío Baroja y El Palo estarán abiertos las 24 horas del día.

Por su parte, en algunas calles céntricas se establecerán limitaciones horarias para el estacionamiento de vehículos.

En cuanto a las zonas de aparcamiento regulado (S.A.RE.), se mantendrán activadas en su horario entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas en todas las calles de la ciudad con regulación S.A.RE.. Los sábados días 16 y 23, las zonas abiertas serán en horario de 9:00 a 14:00 horas.