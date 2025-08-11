Paso clave en la construcción del tercer hospital de Málaga: estas son las empresas que aspiran a hacerse con el contrato

La Consejería de Salud ha revelado este lunes la identidad de las empresas que se postulan para construir el tercer hospital de Málaga, que será el más grande de Andalucía y costará más de 607 millones de euros.

Tras anunciar la semana pasada que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había recibido un total de tres ofertas de diferentes empresas para optar a este contrato mixto, que incluye tanto la ejecución de las obras como la explotación de los aparcamientos, ha hecho público el nombre de las mismas.

La primera de las ofertas la presenta Sacyr Construcción, Dragados y Verosa Proyectos y Servicios. Por otro lado, se encuentra Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Obrascon Huarte Lain y Vialterra Infraestructuras. Y la tercera oferta la componen Ferrovial Construcción, FCC Construcción, Heliopol y Guamar.

Según se recoge en el acta oficial emitida por la mesa de contratación, el SAS ha confirmado que son correctas las documentaciones entregadas por estos grupos de empresas, aunque ha precisado aclaraciones tanto en la primera como en la tercera oferta.

Aclaraciones

En el caso de Sacyr Construcción, Dragados y Verosa Proyectos y Servicios, ha pedido que precisen si, en caso de resultar adjudicatarios, se constituirían mediante la forma jurídica de UTE o en el de Sociedad de Proposición Específico

En cuanto a la oferta de Ferrovial Construcción, FCC Construcción, Heliopol y Guamar, la mesa de contratación ha detectado que también están incluidas las empresas World Trade Center, FCC Concesiones, Cintra y Serranopark, por lo que ha solicitado que aclaren en calidad de qué formarían parte de la licitación y las funciones que desarrollarían, o si su aparición en la documentación se debe a un error material.

Fecha prevista

El presupuesto para la ejecución de este proyecto asciende a un total de 607.515.932,53 euros, con un plazo de ejecución de 75 meses, por lo que está previsto que la inauguración del hospital se realice en 2032.

Las obras se dividirán en dos fases que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. Esta primera fase cuenta con un plazo de 15 meses.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / La Opinión

Concluida la primera etapa, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda fase, que durará 60 meses y que está destinada a la construcción del edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante.

815 habitaciones

Esta nueva infraestructura, como señaló la Consejería de Salud, permitirá ampliar de forma notable el número de camas, quirófanos y consultas, lo que se traducirá en una mayor capacidad de atención, una reducción de los tiempos de espera y una respuesta más ágil y eficaz ante la demanda asistencial. Además, será un hospital altamente resolutivo y especializado, equipado con tecnología de última generación y unidades de alta complejidad.

En total, el futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

El 85% de la financiación del proyecto se ejecutará con fondos de la Unión Europea. En concreto, las anualidades correspondientes a los años 2026 a 2029 se imputan a fondos europeos del FEDER, Marco 2021-2027, mientras que el resto de las anualidades, de 2030 a 2032, 355 millones, se imputarán con créditos del servicio de autofinanciada de la propia Junta de Andalucía.