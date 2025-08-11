Málaga subvencionará la instalación de ascensores en 37 edificios donde residen 553 familias

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha resuelto la quinta convocatoria de subvenciones para rehabilitar edificios centrada especialmente en la mejora de accesibilidad y en la instalación de ascensores. En esta edición, 553 familias residentes de 37 edificios se verán beneficiadas de estas ayudas.

La convocatoria, que ha supuesto una inversión pública de 1.917.046,44 euros, ha contemplado cuatro líneas de actuación adaptadas a las diferentes necesidades de accesibilidad:

Línea A : Se encuentra dirigida a edificios de viviendas plurifamiliares que no cuentan con ascensor . En esta categoría, 21 edificios se verán beneficiados , y recibirán una subvención total de 1.570.483,59 euros .

: Se encuentra dirigida a edificios de viviendas plurifamiliares . En esta categoría, , y recibirán una subvención total de . Línea B : Está enfocada en inmuebles de equipamiento privado , gestionados por entidades sin ánimo de lucro que necesitan mejorar su accesibilidad . En esta categoría, se han aprobado ayudas para cuatro edificios , que recibirán una subvención de 136.880,94 euros .

: Está enfocada en , gestionados por entidades sin ánimo de lucro que necesitan . En esta categoría, se han aprobado ayudas para , que recibirán una subvención de . Línea C : Destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios que ya cuentan con un ascensor. Cuatro inmuebles se verán beneficiados con una subvención de 89.384,29 euros .

: Destinada a la en edificios que ya cuentan con un ascensor. se verán beneficiados con una subvención de . Línea D: Se trata de una línea nueva en esta edición, y está enfocada a la sustitución de ascensores antiguos en edificios de viviendas plurifamiliares. Se han otorgado ayudas a ocho comunidades de propietarios, por un importe conjunto de 120.287,64 euros.

Esta convocatoria movilizará cerca de 3,9 millones de euros en el sector de la construcción, particularmente en el ámbito de la rehabilitación de edificios, considerando la inversión pública de 1.917.046,44 euros y sumando la aportación privada de las comunidades beneficiarias. Debido a estas actuaciones, se estima la generación de alrededor de 20.500 jornales, lo que supone un apoyo al empleo y la economía local.

Las ayudas municipales cubren hasta el 90% del coste total de las obras en la mayoría de los casos, salvo en el de la línea D, donde la cobertura es del 50%. El resto es financiado por las comunidades de propietarios beneficiarias.

Con esta quinta convocatoria, el Ayuntamiento de Málaga ha alcanzado las 231 actuaciones aprobadas desde 2016 en el marco de este programa de ayudas, con una inversión acumulada de 22 millones de euros entre la aportación municipal y la inversión privada inducida.

Estas actuaciones han permitido mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de 3.684 familias malagueñas, especialmente de personas mayores o de personas con movilidad reducida.