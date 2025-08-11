¿Has visto el 'meteorito' surcar el cielo de Málaga esta noche?

Poco antes de la media noche de este domingo las redes sociales se llenaban de vídeos en los que muchos usuarios compartían cómo una gran bola de fuego surcaba el cielo de la provincia de Málaga de oeste a este. ¿Era un meteorito? ¿Era un cometa? No solo en Málaga, sino en otros muchos puntos de la península Ibérica, en torno a las 23.49 horas, se ha podido observar como este objeto brillante contrastaba con la oscuridad de la noche. Pero no se trata de un fenómeno natural. No era ninguna estrella fugaz del día de San Lorenzo. Aunque aún estaría por confirmar, muchos expertos ya apuntan a que se trataría de basura espacial, que se volvió incandescente cuando entró en contacto con la atmósfera.

Es decir, lo que para muchos parecía ser un meteoro, en realidad era un satélite que se desintegró al entrar en contacto con los gases que componen la atmósfera de la Tierra. En cualquier caso, la sorpresa fue mayúscula para quienes tuvieron la oportunidad de contemplar este espectáculo.

De oeste a este

José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto Smart, ha explicado en sus redes sociales qué es lo que ha podido ocurrir y que tanto se ha viralizado. Este experto señala que el objeto, probablemente, fuera un satélite que entró en la atmósfera a unos 29.000 kilómetros por hora, sobrevolando la Península desde el Atlántico al Mediterráneo, siguiendo una trayectoria aproximada desde el Golfo de Cádiz hasta las Baleares, por lo que pudo apreciarse perfectamente desde Málaga, sobre todo desde zonas del interior, como las comarcas de Ronda y Antequera. De hecho, han sido muchos los vídeos grabados en esta zona.

"El objeto artificial se volvió incandescente al entrar en la atmósfera. Generó así una bola de fuego artificial que se inició a 118 km de altitud sobre el Océano Atlántico y avanzó en dirección noreste. Se rompió en multitud de fragmentos y sobrevoló Andalucía, Murcia y el sur de Alicante, dirigiéndose a continuación hacia las Islas Baleares", señala Madiedo.

"La hipótesis más probable es que los fragmentos que hubieran sobrevivido a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre hayan caído al mar Mediterráneo. En estos momentos se está intentando identificar al objeto que ha dado lugar a este fenómeno. Podría tratarse de un satélite Starlink".

Esta reentrada ha sido grabada por los detectores que el proyecto SMART tiene en distintos observatorios de la Península. SMART es un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coordinado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Los detectores de SMART operan en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN).