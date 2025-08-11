El Hospital Clínico reforzará la seguridad en Urgencias durante la Feria de Málaga

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Málaga y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria se prepara para recibir una de las semanas más esperadas del año por los malagueños.

El centro sanitario es el hospital de referencia para el recinto ferial Cortijo de Torres, lo que significa que será el encargado de asumir las necesidades asistenciales que surjan durante este evento multitudinario que atrae tanto a malagueños como a personas de fuera de la provincia.

Por ello, un año más, el hospital ha decidido reforzar la vigilancia de seguridad para el control de accesos y tránsito, en concreto, en el servicio de Urgencias, durante la semana de Feria.

Aumento de intoxicaciones etílicas

El objetivo de esta medida es aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, y eventos relacionados con la semana festiva.

Además, se verán reforzados los controles para los equipos de vigilantes y celadores en el servicio de Urgencias del desde las 19.00 horas de la tarde hasta las 7.00 horas de la mañana desde el primer día de comienzo de la Feria hasta el último, ambos inclusive.

Garantizar seguridad

Según el centro, “garantizar las condiciones de seguridad tanto de profesionales como de usuarios es el objetivo principal de esta medida”, que ha surgido por parte de dirección gerencia, en coordinación con la dirección económica de gestión y de servicios generales, y de la empresa de seguridad EULEN.

Por otro lado, el hospital ha resaltado que también se verá reforzada la limpieza en el área de Urgencias durante esta semana de la Feria de Málaga.

Desde la Dirección del Clínico, animan a disfrutar de la Feria y a celebrarla con “responsabilidad, moderación y respeto”.