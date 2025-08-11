Claves para evitar intoxicaciones: conservar bien los alimentos en verano

Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha reforzado sus recomendaciones sobre la correcta manipulación y conservación de alimentos. Desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se insiste en la importancia de extremar las precauciones para evitar intoxicaciones alimentarias, cuyo número aumenta de forma notable en los meses más calurosos.

La interrupción de la cadena de frío, el mal almacenamiento o la falta de higiene en la preparación de ciertos productos pueden convertir una comida en un riesgo para la salud. Por eso, la administración andaluza recuerda que incluso un trayecto corto desde el supermercado puede ser crítico si no se toman las medidas adecuadas.

Riegos del calor y la cadena de frío

El calor veraniego es uno de los factores que más compromete la seguridad alimentaria. Las altas tempraturas favorecen la proliferación de microorganismos patógenos, especialmente si los alimentos no se conservan en frío. La simple ruptura d ela cadena de frío, aunque sea durante unos minutos, puede provocar que los productos se deterioren y se vuelvan peligrosos para el consumo.

comida 73 / Kampus Production

Para ello, se recomienda seguir una planificación meticulosa durante la compra: los productos refrigerados y congelados deben ser los últimos en añadirse al carrito y los primeros en almacenarse al llegar a casa. El uso de la bolsa isotérmica o neveras portátiles es clave para mantener la temperatura adecuada durante el transporte.

Alimentos con huevo: un foco habitua de bacterias

Productos como la mayonesa casera, las tortillas poco cuajadas o los postres con huevo crudo suponen uno de los principales focos de salmonella en verano. Este tipo de alimentos, si no se manipulan correctamente, pueden provocar intoxicaciones alimentarias con síntimas como vómitos, diarrea o fiebre.

La Consejería recomienda consumir estos productos inmediatamente tras su elaboración, mantener una higiene estricta durante su preparación y optar por versiones pasteurizadas si se va a transportar o consumir al aire libre. En excursiones o comidas campestres, es preferible evitar este tipo de alimentos si no se puede garantizar una adecuada refrigeración.

Cuidado con los pescados frescos y la histamina

Determinados pescados como el atún, la melva, la caballa o los boquerones pueden genrar histamina si no se conservan a temperaturas adecuadas. Esta sustancia, una vez formada, no se elimina con la cocción y puede desencadenar reacciones similares a una alergia, como enrojecimiento, picor o malestar general. Para evitarlo, el pescado tiene que estar expuesto a temperaturas superiores a 4ºC el mínimo tiempo posible.

Venta de pescado fresco en supermercado / L.O.

Para evitar estos riesgos, se aconseja comprar este tipo de pescados en último lugar y asegurarse de que mantienen en hielo de forma abondante. Al llegar a casa deben refrigerarse de inmediato y consumirse antes de 48 horas. Además, si fueron adquiridos frescos, no deben congelarse en casa salvo que se tenga certeza de que no lo estuvieron previamente.

Otros alimentos vulnerables y pautas de higiene

Otros alimentos como fiambres, salsas, ensaladas preparadas, carnes picadas y cremas también son propensos al crecimiento de bacterias. Estos productos requieren refrigeración constante y deben consumirse rápidamente tras su apertura.

Una correcta higiene y organización del frigorífico es esencial: no debe sobrecargarse para permitir la circulación del aire frío, y es necesario limpiarlo con regularidad. También se debe evitar la contaminación cruzada, separando alimentos crudos y cocinados, y utilizar utensilios diferentes para cada uno.

Alimentos básicos para el verano. / EP

Adaptar la dieta a las temperaturas

Más allá de la seguridad alimentaria, la Consejería recuerda la importancia de adaptar los hábitos alimenticios al calor. Una dieta adecuada no solo mejora el bienestar durante el verano, sino que ayuda a prevenir la deshidratación y la pérdida de minerales esenciales.

Se recomienda priorizar frutas y verduras frescas, consumir comidas ligeras y evitar alimentos muy grasos o pesados. Además, se debe beber agua de forma constante, incluso sin tener sed, y prestar atención a señales de deshidratación como fatiga o mareos, especialmente en personas mayores o niños.