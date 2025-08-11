Llamamiento a la donación de sangre: las reservas caen un 20% durante el verano en Málaga

Durante los meses de verano descienden las donaciones de sangre. Sin embargo, como recuerda el doctor Emilio Alonso Martínez, coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, “las enfermedades no entienden de vacaciones”.

Esta habitual bajada de las donaciones durante la época estival se agrava, además, durante los días festivos (15 y 19 de agosto) y, sobre todo, durante la semana de la Feria de Málaga. Por ese motivo, el Centro de Transfusión ha decidido organizar una colecta especial durante los días previos a las fiestas para garantizar las reservas.

De manera que, los próximos días 13 y 14 de agosto el centro (ubicado en el recinto del Hospital Civil) abrirá en horario de mañana y tarde para facilitar las donaciones. En concreto, el horario será de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Además, informan de que habrá aparcamiento gratuito en el recinto del hospital durante la donación para aquellos que acudan en coche.

Menos donaciones, más población

“En verano disminuyen las donaciones y Málaga es una ciudad que, además de disminuir las donaciones, casi duplicamos la población flotante que tenemos”, explica el doctor Emilio Alonso, que señala que durante estas fechas también aumentan los accidentes de tráfico, debido a que se produce un mayor número de desplazamientos, por lo que son necesarias más transfusiones.

“La sangre no se puede fabricar y tenemos que pedir la colaboración del ciudadano porque no damos abasto para poder abastecer a todos los hospitales”, subraya el coordinador médico, que insiste en la importancia de ser precavidos y contar siempre con las reservas suficientes. “Más vale prevenir que curar”, recalca.

Descenso del 20%

No obstante, con la llegada del verano, las vacaciones y el aumento de las temperaturas este gesto solidario se resiente. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, durante la época estival, el número de donaciones desciende en torno a un 20%, a pesar de que la demanda hospitalaria se mantiene e, incluso, se incrementa en algunos servicios. Asimismo, señalan que, actualmente, las reservas se encuentran en torno al 60% de la media anual.

En el caso de Málaga, se necesitan entre 200 y 250 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios, especialmente para atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas. Sin embargo, como advierte el doctor Emilio Alonso, estos meses de verano la media se sitúa entre las 170 y 180 donaciones.

“Pedimos a la gente que, antes de irse de Feria, pasen y nos dediquen 20 minutos que es lo que se tarda en hacer una donación de sangre”, resalta el coordinador médico, que aclara que, aunque no están en “números rojos”, es importante prevenir y contar con suficientes reservas “para estar tranquilos esta semana de feria y que los hospitales puedan seguir funcionando al 100%. Aun así, lamenta que cuentan con menos donaciones que el año pasado.

Donación de sangre en el Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

Según los datos de la Consejería de Salud, en el primer semestre de 2025 se han registrado en Málaga un total de 26.025 donaciones, lo que supone un 2,4% menos que en el año anterior.

Consejos para donar

A la hora de acudir a donar, desde el Centro de Transfusión aconsejan asistir con ropa holgada, no ir en ayunas o tras una comida copiosa y beber mucha agua. También recuerdan que, después de realizar la donación, es necesario dejar un margen de media hora antes de conducir o realizar actividades más fuertes, beber líquidos (ni muy fríos ni muy calientes) y no se recomienda beber alcohol.

“Desde el Centro de Transfusión agradecemos el gran esfuerzo de los donantes y animamos a quienes aún no han donado, a sumarse a este acto. Donar sangre es un gesto sencillo, seguro, que no dura más de 20 minutos y que puede beneficiar a tres personas”, afirman en un comunicado, en que insisten en la necesidad de que la ciudadanía continúe con este gesto solidario también en agosto.

Descienden los donantes jóvenes

En cuanto al perfil del donante, el doctor Emilio Alonso advierte que están detectando un descenso en la población más joven. Según las cifras facilitadas por el coordinador médico, hay más donantes mayores de 40 y 35 años, que menores de 35.

“Los cambios generacionales son lo que más nos preocupa porque la población es más mayor, con lo cual tienen que dejar de donar por la edad y, además, se necesita mucha más porque hay más longevidad, con lo cual hay más patologías que puedan necesitar transfusiones o derivados hematológicos”, concluye el doctor, que anima a todos los malagueños a acudir los próximos días 13 y 14 de agosto a donar.