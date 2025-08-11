Málaga concentra una de cada cinco viviendas de más de un millón de euros

El mercado inmobiliario de alta gama tiene en Málaga uno de sus principales focos. Según datos del portal Idealista, una de cada cinco viviendas anunciadas en España con precios superiores al millón de euros se encuentra en esta provincia, que se posiciona como la segunda con mayor concentración de inmuebles de lujo, solo por detrás de Baleares (23%).

Con un total de 8.695 propiedades de este rango de precio, Málaga se afianza como referencia para compradores nacionales e internacionales que buscan residencias exclusivas. La pujanza de este mercado confirma la tendencia al alza de la provincia en el sector premium, tanto en primera como en segunda residencia.

Vivienda de lujo en Málaga. / Idealista

Málaga, segunda en el ranking nacional

Málaga alberga el 20% de las 43.707 viviendas de más de un millón de euros que actualmente están a la venta en España. Solo Baleares la supera, con 10.068 inmuebles (23%), mientras que Madrid ocupa la tercra posición con 5,996 (14%). Les siguen Alicante con 5.002 (11%), Barcelona con 4.737 (11%) y Girona con 2.600 (6%).

En el contexto andaluz, Málaga lidera con amplia ventaja. La segunda provincia en este segmente es Cádiz, con 835 anuncios (2%), seguida de Granada, con 431 (1%). Estos datos confirman que el lujo inmobiliario en Andalucía está fuertemente concentrado en la Costa del Sol.

Una vivienda de lujo comercializada en Málaga. | L. O. / josé vicente rodríguez. málaga

El exclusivo mercado de ultralujo

En el sector se considera "ultralujo" a las viviendas cuyo precio supera los tres millones de euros. En España, a principios de agosto, Idealista registraba 8.725 propiedades en esta categoría. Baleares lidera con 3.005 anuncios (34%), seguida muy de cerca por Málaga, que concentra 2.721 inmuebles (31%).

Madrid ocupa la tercera posición con 1.021 (12%), por delante de Barcelona con 535 (6%), Alicante con 447 (5 %); Girona, con 293 (3 %) y Santa Cruz de Tenerife, con 245 (3%). En Andalucía, Cádiz vuelve a aparecer en el mapa del ultralujo con 199 viviendas (2%), mientras que Sevilla cuenta con 37 (0,4%) y Granada con 14 (0,2%).