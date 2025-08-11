Sucesos
Detenida por apuñalar a su pareja y él por romperle una botella en la cara
La pelea de la pareja tuvo lugar sobre las 04.50 horas del pasado miércoles en un hotel en la avenida Luis Buñuel
EP
Agentes de la Policía Nacional ha detenido a una pareja por lesiones, según han confirmado fuentes policiales, ya que la mujer, presuntamente, apuñaló a su pareja y él, al parecer, previamente le rompió una botella en la cara en un hotel de Málaga.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.50 horas del día 6. Los servicios de emergencias fueron alertados de una pelea en un hotel en la avenida Luis Buñuel.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que comprobaron que se trataba de una pareja y que ambos tenían lesiones. En concreto, según el rotativo, él presentaba un corte en una pierna y otro en el costado y ella heridas cerca de una oreja y hematomas.
Al parecer se produjo una discusión entre la pareja cuando estaban en la habitación y, en un momento, presuntamente, él agarró una botella de champán y se la estampó en la cara, además de propinarle un puñetazo. Ella, presuntamente, cogió uno de los cristales para apuñalar al hombre. Ambos fueron evacuados al hospital y fueron arrestados.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano
- Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones
- Las obra del futuro carril BUS-VAO de acceso a Málaga, al 70 por ciento