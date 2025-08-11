Málaga lidera las alertas por mosquito tigre en Andalucía en 2025

Desde su llegada a Cataluña en 2004, el mosquito tigre (Aedes albopictus) ha colonizado 1.763 municipios españoles, avanzando a gran velocidad desde la costa mediterránea hacia el norte e interior del país, zonas que antes eran demasiado frías y que ahora se han vuelto favorables debido al aumento de las temperaturas.

En lo que va de 2025, todas las provincias de Andalucía, excepto Jaén, han registrado un total de 73 alertas de presencia de mosquito tigre, a través de la iniciativa de ciencia ciudadana Mosquito Alert, coordinada con el Ministerio de Sanidad y reforzada por un algoritmo de inteligencia artificial.

26 alertas en Málaga

De hecho, la provincia andaluza donde más alertas se han registrado es Málaga (26). Seguida de Sevilla (23), Cádiz (8), Almería (6), Córdoba (4), Huelva (3) y Granada (2).Según la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), la rápida expansión del mosquito tigre y su imposibilidad de erradicación representan un riesgo elevado para la salud pública. Su capacidad para transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikunguña lo convierten en una especie invasora especialmente peligrosa.El director general de Anecpla, Jorge Galván, ha advertido además sobre la resistencia que esta especie ha desarrollado frente a los insecticidas, lo que complica aún más su control. Galván insiste en que las labores de prevención deben ser realizadas por profesionales en gestión de plagas y sanidad ambiental, para evitar complicaciones adicionales.

Picaduras

El principal problema del mosquito tigre es su capacidad de transmitir virus como el dengue, zika, fiebre amarilla o chikunguña.

La transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y luego a otra, contagiándole la enfermedad. Sin embargo, en España, hasta ahora, los casos de transmisión local han sido muy limitados y están generalmente vinculados a casos importados. Aun así, estas personas pueden actuar como fuente de infección para los mosquitos locales.

La aplicación Mosquito Alert ha sido mejorada con un nuevo algoritmo, AIMA, capaz de analizar imágenes enviadas por la ciudadanía en menos de cinco minutos. Cuando se detecta la presencia de un mosquito en una zona no documentada, el sistema genera una alerta automática, que es validada por expertos y comunicada al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

Desde 2023, este sistema ha permitido confirmar la presencia del mosquito tigre en 156 municipios, además de detectar otras especies invasoras como el Aedes japonicus en 10 municipios del norte de España.

El uso de esta tecnología complementa la vigilancia entomológica tradicional mediante colaboración ciudadana.

