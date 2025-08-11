El Metro de Málaga ya cuenta con 21 trenes

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha recibido esta semana la tercera y última unidad que permitirá ampliar su flota hasta los 21 trenes. El segundo convoy llegó en junio de este mismo año, que se sumó a la ampliación llevada a cabo en 2023 con motivo de la puesta en servicio de la extensión al Centro Histórico

Pruebas para su puesta en marcha

Esta unidad se incorporará a las pruebas dinámicas que se están desarrollando en la actualidad con los nuevos trenes de noche y fuera del horario comercial por el trazadode las líneas 1 y 2.

Estas pruebas móviles, autorizadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, incluyen una serie de fases hasta completar el ciclo del test final, más conocido domo pruebas en blanco, que se refieren a la circulación de trenes sin pasajeros, pero reproduciendo fielmente las características de la explotación comercial. El objetivo es que los nuevos vehículos se incorporen al servicio comercial del Metro de Málaga a lo largo del último cuatrimestre del año, una vez se obtenga la autorización de puesta en servicio.

Gran uso del Metro de Málaga

La adquisición de estos tres nuevos trenes, que supone una segunda ampliación de la flota hasta los 21 trenes, se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al centro de la ciudad. De hecho, en el año 2024 transportó a 18,25 millones de usuarios, un 34,2% más que en 2023.

Los nuevos trenes, fabricados por CAF, pertenecen a la serie Urbos 100 de CAF, idénticas a las cuatro unidades adquiridas en 2022. Al igual que entonces, constituye una evolución de la serie Urbos 3, con la que se conformó la flota originaria del material rodante del Metro de Málaga.