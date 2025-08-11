Sorteos
La ONCE reparte 200.000 euros en el Mercado de Huelin
Rafael Delgado Sanles es el vendedor que ha vendido los cupones premiados en las puertas del mercado
El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en la capital malagueña con 200.000 euros en premios que ha repartido el vendedor Rafael Delgado Sanles en las puertas del Mercado de Huelin.
Delgado, que lleva siendo vendedor de la ONCE desde 2006, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Esta mañana, ha comentado, orgulloso: "Había dado algún premio antes, pero dar uno tan grande me ha hecho muy feliz, y espero que, a los afortunados también". "Repartir suerte de esta manera es una sensación única para nosotros, le da sentido a todo" ha afirmado después.
El sorteo de este pasado sábado, 9 de agosto, estaba dedicado al 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.
