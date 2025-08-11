Operarios de Limasam se encargarán de la limpieza del Centro las 24 horas en Feria

Málaga ya ultima los últimos detalles para su Feria. A falta de cuatro días para su comienzo, el Ayuntamiento de Málaga ha compartido el bando de la Feria de 2025 en el que el alcalde Francisco de la Torre informa de distintos aspectos relacionados con la normativa y, a la vez, hace un llamamiento para saber disfrutar de estos días de fiestas con un "espíritu de hospitalidad y concordia". En estos días en que la limpieza de la ciudad está en entredicho, muchos vecinos de la capital no dudan en salir a las calles para limpiar ellos mismos sus barrios y la polémica ha llegado incluso al Pleno del Ayuntamiento, el edicto del regidor destaca que habrá operarios de Limasam disponibles las 24 horas del día para garantizar la limpieza de las calles del Centro durante los días de Feria.

Limpieza

En el bando se informa que Limasam ofrecerá servicio durante 24 horas del día en las calles del Centro Histórico, y a partir de las 19.00 horas, una hora después de que acabe la Feria, comenzarán las operaciones de limpieza y baldeo.

En el Recinto Ferial del Real los residuos generados deberán disponerse, separados por fracciones, en bolsas cerradas y permanecerán en el interior de la caseta hasta el momento de la recogida que será realizada en dos turnos diarios con los siguientes horarios de depósito:

Turno de tarde: Los residuos generados desde la anterior recogida deberán mantenerse en el interior de la caseta para su recogida, que se realizará puerta a puerta entre las 16.00 h. y las 20.00 h. Fuera de dicha franja horaria no podrá ser realizado depósito alguno de residuos.

Turno de mañana: Los residuos generados desde la anterior recogida deberán ser depositados por el propio personal de la caseta en bolsas cerradas, situándolas en la puerta de la caseta o enel contenedor que se haya suministrado, en horario de 06.00 a 09.00 h. Fuera de dicha franja horaria no podrá ser realizado depósito alguno de residuos.

Además, para la limpieza de los residuos generados por el paseo de caballos se realizará el corte de tramos de calles, que eviten el acceso de los caballos a la zona objeto de limpieza. La Policía Local impedirá el acceso a dichas zonas una vez iniciadas las operaciones.

Acceso libre y gratuito a las casetas

El acceso a las casetas del Recinto Ferial de la zona familiar y de la juventud será libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar. También solicita a la ciudadanía que cuando comparta alguna información esta sea rigurosa y recurra a fuentes oficiales y/o medios de comunicación que contrastan sus informaciones con dichas fuentes, "hago un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma y generar incluso graves problemas de seguridad", pide de la Torre.

Horarios, edades mínimas y normativa de las casetas

En el bando, en relación a las casetas del Recinto Ferial, se informa que deben iniciar su apertura a partir de las 14.00 horas finalizando su actividad diaria a las 06.00 horas salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 07.00 horas. Las casetas de la zona de la juventud finalizarán su actividad diaria a las 07.00 horas. Los adjudicatarios de las casetas de la zona familiar que lo estimen oportuno, podrán retirar todas las mesas y sillas tradicionales a partir de las 2.00 horas, sin que ello implique superar el aforo autorizado. Pero no antes, lo que podría conllevar sanciones, como ya ocurriera el pasado año.

No podrán acceder a las casetas ubicadas en la zona de juventud la población menor de 16 años, con la excepción para actuaciones en directo y solo durante el tiempo que duren las mismas. No obstante, el adjudicatario de este tipo de casetas podrá optar por restringir la admisión a la población menor de 18 años, siempre y cuando hubiese solicitado las condiciones específicas de admisión, al Área Municipal correspondiente.

Por otro lado, la Feria en el Centro Histórico comenzará a las 12.00 horas y finalizará a las 18.00 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia para ello y dentro de los niveles autorizados, debiendo entenderse que cualquier Acta de Inspección que recoja este incumplimiento u otro relacionado con cualquiera de las infracciones vinculadas con los establecimientos públicos, conllevará las correspondientes consecuencias legales.

Los establecimientos hosteleros y de restauración, con licencia para realizar su actividad en la Feria del Centro Histórico, no podrán instalar barras de alcance, tanto en el interior de los establecimientos, que modifiquen la actividad principal del mismo, así como las situadas fuera de los establecimientos, salvo las autorizadas expresamente por el Ayuntamiento.

Las casetas instaladas en la Feria del Centro finalizarán su actividad a las 18.00 horas del día 23 de agosto y las ubicadas en el Recinto Ferial a las 07.00 horas del día 24 de agosto.

Transporte para la Feria

En el bando, el Ayuntamiento anima a la población a usar el transporte público, la Empresa Malagueña de Transportes SAM, ampliará durante los días de la Feria los horarios y los servicios de los autobuses, reforzando las líneas la noche de los fuegos, así como la conexión directa entre los barrios de Málaga y el Real, desde las 20.00 h hasta las 6.00 h. Desde el sábado 16 de agosto permanecerá funcionando la línea F, que conectará el Centro de la Ciudad con el Real de la Feria las 24 horas del día, durante toda la Feria.

Al lado de la Empresa Malagueña de Transportes SAM, junto a la portada principal y en la avenida Ortega y Gasset, en el vial de servicio entre Avda. María Zambrano y rotonda de acceso al Palacio de Ferias, se establecerá una parada de taxi, ambas disponibles las 24 horas durante la Feria.

Los vehículos VTC tendrán habilitada una zona de subida y bajada de viajeros en la vía de servicio en la avenida Ortega y Gasset, entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica, con horario de uso ininterrumpido las 24 horas del día, debiendo de acceder a dicha zona, exclusivamente, por el itinerario de Calle La Bohème, Calle Sigfrido y Calle Flauta Mágica, y con salida por calle Rosamunda o Avda. de Washington.

Seguridad ciudadana

Por su parte, en materia de seguridad se recuerda que la Policía Local podrá realizar comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen armas, artificios pirotécnicos o cualquier otro elemento susceptible de ser empleado para la agresión, procediéndose a su decomiso y denuncia.

En el bando municipal se señala que la Policía Local podrá intervenir cualquier tipo de envases y botellas de bebidas que se porten en las vías públicas donde se celebre la Feria cuando se presuma que puedan ser utilizadas para cometer algunas de las conductas prohibidas en la ordenanza de convivencia.

También se recuerda la prohibición de que tómbolas, atracciones y vendedores ambulantes autorizados entreguen como premios, distribuyan o vendan armas de fuego simuladas, armas blancas, arcos, ballestas, flechas u otros objetos punzantes así como megáfonos que lleven incorporados sonidos que imiten a los servicios de emergencia. El incumplimiento dará lugar a la intervención y decomiso. Por otro lado, se indica que Protección Civil del Ayuntamiento desplegará durante la Feria, tanto en el Real como en el Centro, a la Agrupación de Voluntarios que de forma coordinada con la Policía Local velará por la seguridad. Protección Civil contará con puestos fijos tanto en el Real en la zona de seguridad frente a la portada, como en la Feria del Centro en la Plaza de la Marina, en estos puntos fijos además de prestar la atención habitual se puede solicitar pulseras con códigos QR destinado a personas dependientes con problemas de orientación, para así de esa forma facilitar su localización en caso de perderse.

También Protección Civil cuenta con equipos DEA desfibriladores, así como en sus vehículos, consiguiendo así una Feria de Málaga cardioprotegida. Para la Feria en el centro también se dispone de la señalética en las zonas donde se prevén altas concentraciones de personas y que informa de vías de evacuación que permiten abandonar las zonas lo más rápido posible. En el bando se precisa el dispositivo de los bomberos y se indica que este año, al igual que el año pasado, el retén del Real se hace extensivo al día 24 de agosto; además se indica el dispositivo sanitario.