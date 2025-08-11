La Policía Local tendrá una media de 457 efectivos diarios desplegados en la ciudad durante la Feria de Málaga

La Policía Local de Málaga desplegará una media de 457 efectivos diarios en la ciudad durante la Feria que se celebrará del 16 al 23 de agosto. El cuerpo realizará un total de 4.570 servicios, de los cuales 2.189 corresponden al operativo extraordinario y 2.381 a los servicios ordinarios. Esto supone, en su conjunto, más de 40.000 horas de servicio, a las que habrá que añadir las previstas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los policías locales velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales e intensificarán su labor en materias como la detección de armas blancas y objetos punzantes. También habrá especial atención para evitar la venta de alcohol a menores de edad, además del cumplimiento de los horarios de cierre de establecimientos, la ocupación de vía pública por parte de establecimientos en vías de evacuación, la inspección de casetas o cualquier actividad incívica contraria a la convivencia.

Apoyos de la Policía Local

En la Policía Local de Málaga continuará prestando sus servicios, un año más, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia en el Cortijo de Torres y en la Feria del Centro. En ambos lugares permanecerán hasta que la afluencia de público disminuya y no haya requerimientos en materia de seguridad.

Además, el Subgrupo Canino junto al Grupo de Investigación y Protección (GIP) también darán apoyo a la Policía Local. Adicionalmente, participarán policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizarán controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos del Real, entre otras funciones.

Se contará, además, con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará con los Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia, incluyendo los 16 equipos nuevos desplegados en diferentes puntos del Real.

La Policía Local desplegará 16 equipos de videovigilancia en época de feria. / Álex Zea

Por su parte, el Grupo de Caballería participará en este dispositivo especial de Feria, principalmente, en las calles del Real, así como en el desarrollo de la romería urbana del primer sábado de la Feria de Málaga.

Coordinación de efectivos

En coordinación y colaboración con la Policía Nacional, se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos de Seguridad.

En el Centro se extremarán las medidas de prevención de actividades delictivas y control de objetos peligrosos, incluyendo, de tal modo, los controles de acceso para evitar la entrada con botellas de vidrio, además de otras materias de prevención y vigilancia.

Por su parte, el Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local realizará tareas de inspección y vigilancia sanitaria en materia alimentaria, sobre todo en el Real de la Feria y durante las horas de carga y descarga, para inspeccionar, de tal modo, el transporte de mercancías perecederas para su consumo en las casetas.

Policías locales en la Feria. / L.O.

Además, como ya se ha realizado en las últimas ediciones de la Feria, y para mayor seguridad en las áreas de gran aglomeración de personas, se establecerán puntos de cerramientos con obstáculos físicos, como bloques de hormigón y jardineras para bloquearlas.

Apoyo de otros cuerpos

La Guardia Civil se encargará del control del tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación. Por su parte, la Policía Local implementará un dispositivo de tráfico con el objetivo de impedir la circulación por determinadas vías y realizar los desvíos necesarios para asegurar la movilidad durante la Feria y garantizar el funcionamiento adecuado del transporte público.

Con respecto al Real Cuerpo de Bomberos, cada día habrá una dotación en el Centro y dos dotaciones en turnos de tarde y noche en el Real. Adicionalmente, en la noche de los fuegos artificiales, habrá un dispositivo especial.

La Unidad Médico Sanitaria de Bomberos coordinará la atención médica durante toda la Feria, tanto en el Centro, que contará con un módulo asistencial en la plaza de la Marina desde las 14.00 hasta las 21.00 horas, como en el Real, con otro ubicado en la zona reservada a Seguridad (junto a la portada principal) desde las 9 de la noche hasta las 07.00 horas.

El dispositivo de ambulancias en Cortijo de Torres estará activo de forma ininterrumpida desde las 14.00 horas del día 16 hasta las 07.00 horas del domingo 24, prolongándose el día 24 igualmente desde las 17.00 hasta las 23.00 horas.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil, que, como cada año, redacta el Plan de Emergencia de la Feria que se hace llegar a todos los grupos operativos, desplegará a la Agrupación de Voluntariado, coordinadamente con la Policía Local, con puestos fijos en el Real y en el Centro. Está previsto que haya una veintena de voluntarios en la zona de la Malagueta para cubrir los fuegos artificiales del viernes 15, mientras en la Feria del Centro serán entre seis y ocho cada día y en la zona del Real entre 12 y 14. Para ello, se contará con el refuerzo de voluntarios de agrupaciones de otros municipios.

Finalmente, el dispositivo de cardioprotección contará con puntos fijos en el Centro y en el Real, además de desfibriladores móviles específicamente para la Feria que estarán repartidos en los módulos fijos de Protección Civil y en los vehículos. A estos equipos se añadirán otros fijos en diferentes casetas del Cortijo de Torres.

Policía Nacional y Guardia Civil

Por su parte, un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria.

En esta ocasión, formarán parte de dicho dispositivo 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.

En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. Se reforzarán los controles policiales para evitar el consumo público de sustancias estupefacientes y el menudeo de drogas.

También se espera un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido en las carreteras. La DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos para facilitar la movilidad y fluidez en la provincia.

El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno coordinarán este el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Feria de Málaga y este lunes ha tenido lugar en el Ayuntamiento una reunión de la Junta Local de Seguridad copresidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Juan Pedro Carnero.

De igual modo, también han asistido los concejales delegados de las áreas de Seguridad, Fiestas y Movilidad, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras y Trinidad Hernández, respectivamente; así como los mandos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además de Bomberos, Protección Civil y representantes de la Policía Autonómica y del 061.