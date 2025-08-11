El Polígono Guadalhorce reclama un plan policial urgente ante el repunte de la prostitución

La Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) denuncia que las prostitutas vuelven a poblar las calles del Polígono Guadalhorce, lo que afecta a la convivencia, la imagen empresarial y la seguridad en la zona. Se trata, desde el punto de vista de los empresarios, de un "preocupante repunte" que se ha agravado singularmente a lo largo de este año 2025 en el mayor parque empresarial de la ciudad, donde desarrollan su labor más de 1.500 empresas en una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados.

"Miles de personas acuden cada día a trabajar, comprar o realizar gestiones, y es también una zona de paso hacia colegios, centros comerciales y barrios residenciales. Esta nueva realidad hace que la problemática actual tenga una incidencia mayor, pues no hablamos únicamente de una zona industrial", aseguran los empresarios en un comunicado. "El crecimiento urbanístico y la construcción de viviendas en el entorno han acercado esta realidad a áreas habitadas, lo que refuerza la necesidad de actuaciones definitivas", insisten.

Un problema histórico que vuelve a crecer

La presencia de prostitución en el Polígono Guadalhorce no es nueva. En 2010, tras años de presión vecinal y empresarial, se aprobó la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano, que prohibía ejercer la prostitución a menos de 200 metros de colegios, zonas residenciales, parques infantiles o áreas empresariales. La medida se acompañó de campañas específicas y acciones de control policial que lograron reducir de forma notable la actividad, aunque sin erradicarla por completo.

En los últimos dos años, la falta de medios policiales, la inexistencia de un plan de intervención específico y la aparición de nuevas realidades sociales en la ciudad han propiciado un nuevo aumento. Según estimaciones de la Entidad Urbanística de Conservación del Guadalhorce, la prostitución visible en vía pública ha crecido de forma notable, extendiéndose por calles principales como Concepción Arenal, el entorno de la estación de tren o la zona del punto limpio.

Presencia policial insuficiente

A pesar de la regulación vigente, su aplicación es limitada. “La Policía Nacional solo actúa en casos de extranjería; la Policía Local únicamente si detecta a un proxeneta en el momento. Hoy, una patrulla pasa una vez al día, y así es imposible frenar este problema”, denuncian desde la EUCC del Polígono Guadalhorce. Por este motivo, APOMA y la EUCC reclaman:

Jefatura o coordinación policial exclusiva para los polígonos.

para los polígonos. Refuerzo de agentes de paisano y operativos contra la prostitución y la trata.

Activación y modernización del sistema de videovigilancia municipal, instalado hace años y que nunca llegó a funcionar.

“Las cámaras, fruto de una larga tramitación, deben optimizarse y utilizarse de forma efectiva. Nos trasladan que se reactivará y actualizará el plan de videovigilancia, una herramienta esencial como elemento disuasorio, no sólo para la prostitución, también contra el vertido de basura y el incivismo”, subraya Ana López Caparrós, vicepresidenta de APOMA y presidenta de la EUCC del Polígono Guadalhorce.

Marco legal y recursos existentes

La Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano fue aprobada inicialmente en 2010 y entró en vigor en 2013, con modificaciones recientes en 2023. Su artículo 36.5 establece que:

“Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana, considerándose así cuando se desarrollen a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o lugares con actividad comercial o empresarial”.

La ordenanza contempla sanciones tanto para las personas que ejercen la prostitución como para quienes demanden estos servicios, dejando claro que el foco de la norma no recae únicamente en quienes la ejercen.

Esta regulación nació de la reivindicación conjunta de APOMA, comunidades de vecinos y la EUCC del Guadalhorce. Aunque su aplicación redujo la problemática durante un tiempo, APOMA denuncia que la falta de medios policiales y la ausencia de un plan específico han permitido que el problema resurja con fuerza en los últimos años.