El PSOE critica que Limasam «oculta informes» que apuntan a posibles casos de acoso laboral y sexual

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, criticó ayer que Limasam «oculta informes de evaluación de riesgos psicosociales que apuntarían a la existencia de casos de acoso laboral y sexual hacia trabajadores». Por su parte, Limasam explicó que se «ha activado el protocolo con el que la empresa cuenta para este tipo de casos (sexual y laboral, con sus respectivos procedimientos)». Además, indicaron que «no ha habido ocultación alguna».

El PSOE, en un comunicado, explicó que según ha podido confirmar el grupo socialista y el propio comité de empresa, «el último de estos estudios fue realizado por una compañía especializada del sector sanitario y entregado a la gerencia el pasado 11 de julio, sin que se haya hecho público ni trasladado a la plantilla». Medina subrayó que «esta ocultación no es un hecho aislado, ya que hace dos años se elaboró otro informe de la misma naturaleza que tampoco vio la luz».

«Estamos ante un caso muy grave: se está negando a los trabajadores el acceso a diagnósticos que afectan directamente a su salud laboral, mientras el equipo de gobierno del PP mira hacia otro lado».Además, añadió que, «si se confirmara la existencia de casos de acoso sexual como apunta el comité, estaríamos ante hechos extremadamente graves que exigen actuación inmediata, tolerancia cero y protección absoluta a las víctimas».

En este punto, la responsable socialista vinculó «esta situación con las precarias condiciones en las que desarrollan su trabajo los empleados de Limasam». «La falta de medios físicos y materiales, la sobrecarga de trabajo y la desorganización interna están provocando un clima laboral insostenible. Y eso no solo afecta a la salud de la plantilla, también repercute directamente en la suciedad que padecen nuestros barrios». Medina ha cargado contra el alcalde, Francisco de la Torre, «por mantener al frente de la gerencia a una persona que, además, habría protagonizado una supuesta agresión a un trabajado», un hecho «gravísimo que fue denunciado en su momento y por el que no se tomaron medidas disciplinarias».

Al respecto, la empresa Limasam informó de que encargó «una evaluación de factores psicosociales de la plantilla en cumplimiento de la normativa vigente». Dicho informe, indicó en un comunicado, «recoge el testimonio de un trabajador que dice ser conocedor de un caso de acoso sexual y laboral en la empresa». Agregaron que cuando Limasam ha conocido el contenido del informe «ha activado el protocolo con el que la empresa cuenta para este tipo de casos (sexual y laboral, con sus respectivos procedimientos)». Dicho protocolo, precisaron, «es gestionado por el servicio de prevención propio de la empresa, integrado por técnicos y en el que no está el gerente».