Estos son los cortes y desvíos de tráfico previstos para la Feria de Málaga 2025

El Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un dispositivo de tráfico para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y visitantes tanto a la Feria del Centro como al Real.

Dispositivo contempla el establecimiento de desvíos de tráfico que afectarán a la avenida de Ortega y Gasset, calle Paquiro y Camino San Rafael. Estas vías quedarán cortadas en diferentes puntos para los accesos rodados a la Feria, a partir aproximadamente de las 20:00 horas, estableciéndose los correspondientes desvíos.

Además, el tramo del Camino de San Rafael comprendido entre las calles Juan Gris y La Orotava está excluido al tráfico rodado durante las 24 horas de todos los días de la semana.

La avenida Ortega y Gasset quedará excluida al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Rosamunda y el Palacio de Ferias y Congresos, excepto para los autobuses de la EMT y los taxis, para lo que se crearán puntos de control con presencia policial.

De igual forma, dado que un tramo del Camino San Rafael quedará reservado sólo al servicio de autobuses, taxis y residentes, se indicará tal circunstancia en diferentes puntos de la avenida de Juan XXIII, así como en el Camino San Rafael en la proximidad al tramo afectado.

Feria en el Centro

Con motivo de la celebración de la Feria en el Centro, el sistema de control de accesos al Centro Histórico funcionará en concordancia con el Bando de Feria, respetando los mismos horarios, es decir, de 12:00 a 18:00 horas.

Así, durante este tramo horario y durante toda la Feria no se podrá acceder al interior del Centro Histórico salvo casos de emergencia. Una vez se restablezca la normalidad en la zona y tras las indicaciones de Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a residentes y autorizados.

Del mismo modo, habrá una zona cerrada al tráfico en el Centro de la ciudad todos los días de Feria entre las 12:00 y las 18:00 horas, previéndose el restablecimiento del tráfico en condiciones habituales alrededor de las 21:00 horas. Estas medidas afectarán a las siguientes calles: Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Cisneros, Especería, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Molina Larios, Sancha de Lara y Martínez. Los aparcamientos de todo tipo de vehículos se prohibirán en las calles anteriormente indicadas entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Durante las tardes de Feria se habilitará el vial de servicio de la plaza del General Torrijos (delante del Hospital Noble) como aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Por su parte, las tareas de carga y descarga en el Centro Histórico se realizarán los días laborables durante la semana de Feria en horario de 7:00 a 12:00 horas, y la semana previa, del 11 al 14 de agosto, se ampliará el horario hasta las 12:00 horas. Por su parte, los días festivos, domingo 17 y martes 19, entre las 7:00 y las 10:00 horas y el viernes, y el viernes día 15 en el mismo tramo horario.

Romería al Santuario de la Virgen de la Victoria

La Romería se realizará el sábado 16 de agosto, comenzando alrededor de las 11:00 horas con el siguiente itinerario: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria y Santuario de la Victoria.

Conforme vaya discurriendo la romería, ser irán cerrando al tráfico las calles afectadas, restituyéndose tras su paso en aquellas que no estén incluidas en la zona cerrada al tráfico todos los días por motivo de la Feria del Centro.

Todo este espacio estará dotado de un nuevo sistema de videovigilancia, que en el conjunto del Real de Cortijo de Torres estará formado por 16 cámaras conectadas a la Policía Local.

Centro de Gestión de Tráfico

El Centro de Gestión de Tráfico ampliará su horario de trabajo durante la Feria para, de este modo, posibilitar mejoras en la movilidad del tráfico rodado de la ciudad durante estas fechas. El horario habitual de este servicio municipal se ampliará desde las 23:00 hasta las 3:00 horas. desde el viernes 15 al sábado 23 de agosto.