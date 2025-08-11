Estas son las diez mejores playas de Málaga para disfrutar de los deportes acuáticos: desde grandes costas a pequeñas calas perdidas

Con sus grandes extensiones de arena, sus aguas cristalinas y sus paisajes de ensueño, las playas de la provincia de Málaga han logrado ocupar un lugar destacado entre la población de todo el planeta. Pero estos enclaves no solo son perfectos para los amantes del sol y la tranquilidad, sino que en la costa malagueña se encuentran innumerables litorales idóneos para disfrutar de todo tipo de deportes acuáticos.

Para mostrar las mejores opciones no solo en la provincia sino dentro de las 800 playas y casi mil kilómetros de costa de toda Andalucía, la Universidad de Málaga ha desarrollado 'Oceanaria-Andalucía', una aplicación pionera que utiliza la inteligencia artificial para que los usuarios puedan conocer el estado de cada uno de los litorales y escoger playa a su medida.

Y entre las opciones que permite esta aplicación que ya está en funcionamiento en su versión web y en la que ya se está preparando su aplicación para móviles, se encuentra la posibilidad de seleccionar las mejores playas para disfrutar de los principales deportes acuáticos.

Así, entre el ránking de las mejores costas para hacer natación destaca la playa Ancha de Casares, considerada una joya de la Costa del Sol por su gran belleza y su amplia extensión, con 1.300 metros de largo y 50 metros de ancho, así como con aguas cristalinas y tranquilas perfectas para nadar.

Las mejores playas de Málaga para realizar actividades acuáticas

En el listado de las mejores costas para nadar destaca también, entre otras muchas, playa Nueva Andalucía-El Duque, situada en Marbella y con Puerto Banús junto a ella. Esta costa de más de mil metros de longitud y 30 metros de ancho se ha convertido en una de las que mayor interés tienen para el visitante y una de las más famosas de toda Marbella por su ubicación, así como por la belleza de su entorno, repleto de arena dorada, enormes palmeras y aguas tranquilas perfectas para el baño.

Para los amantes del remo, los expertos han destacado la playa de Benagalbón, una costa situada en Rincón de la Victoria que cuenta con una extensión de 700 metros de largo compuesta por arena oscura y aguas tranquilas perfectas para esta actividad.

Playa Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria / AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA / AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

En segunda posición, en este prestigioso ránking se encuentra la playa de Benajarafe, en Vélez-Málaga, un litoral situado a 12 kilómetros de la ciudad de Vélez-Málaga y a 20 kilómetros de la capital provincial compuesta por arena oscura y que forma una franja extensa junto con la de Valle Niza. Además, este entorno que dispone de 1.600 metros de longitud y 30 metros de ancho presenta un oleaje moderado y una ocupación media, lo que lo hace un lugar perfecto para realizar remo.

Las mejores calas para el 'windsurf' y la vela

Entre las playas escogidas para disfrutar de la vela, los profesionales destacan también la Playa de Benagalbón, así como la Fábrica de Cemento, una playa localizada entre el Peñón del Cuervo y la barriada de La Araña compuesta por 350 metros de arena oscura y oleaje moderado.

Por su parte, los apasionados del 'windsurf' tiene en la playa de Punta Chullera, en Manilva, su mejor opción. Así, los expertos destacan este lugar, una playa virgen conformada por pequeñas calas y acantilados de poca altura que dejan una estampa única que une la dureza de las rocas más escarpadas con la belleza de sus arenas doradas y su grava, salpicado todo ello por el agua más cristalina y limpia de toda Málaga.

Las mejores playas de Málaga para hacer 'paddle surf' y pescar

En cuanto al 'paddle surf', la aplicación aconseja acudir a la playa Nueva Andalucía de Marbella, perfecta también para nadar, así como la playa Río Verde, también de Marbella, un litoral de 1.500 metros de longitud situado antes de llegar a Puerto Banús que se ha convertido en una de las playas más frecuentadas de la ciudad por su ubicación y sus características.

A estas se suma la playa Guadalmina, también en Marbella, una cala ubicada entre San Pedro Alcántara y Estepona con una extensión de 1.500 metros de largo por 25 metros de ancho y aguas cristalinas y de oleaje moderado.

Así es Punta Chullera, la playa virgen de Málaga que está formada por pequeñas calas escondidas / Diputación de Málaga

Y para los que prefieran la pesca, esta aplicación recomienda visitar la playa de Punta Chullera, también perfecta para el 'windsurf', así como la playa de las Arenas, en Manilva, una playa repleta de acantilados que se extiende por una longitud de 850 metros hasta llegar a la cala de la Sardina. Esta última es otra de las playas aconsejadas por la aplicación a causa de su localización, en una zona semiurbana de Manilva, y su riqueza natural, con arena oscura, oleaje moderado y un completo paisaje.